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Утечка изображений Galaxy A27 показала современный дизайн бюджетного устройства Samsung
Galaxy A27 могут анонсировать с возможностями искусственного интеллекта в нескольких цветовых вариантах
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В следующем месяце должно пройти очередное мероприятие Samsung Unpacked, главными звёздами которого станут складные смартфоны южнокорейского производителя следующего поколения. Хотя подобные премиальные устройства нравятся обозревателям, покупают по большей части намного более доступные по цене модели. К числу таких моделей относится будущий аппарат Galaxy A27, изображения которого появились в интернете. Это устройство должно дополнить выпущенные ранее в этом году модели Galaxy A37 и A57.

Изображение: androidpolice.com

С первого взгляда бросаются в глаза изменения в передней камере. Если в модели прошлого поколения камера располагается внутри выреза, то теперь она находится в более компактном отверстии. В остальном изменения малозначительные, в первую очередь связанные с местоположением задней камеры.

Изображение: DigitalCitizen

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Изображения показывают смартфон в розовом, чёрном и тёмно-синем цветовых вариантах. Galaxy A26 годом ранее выпустили в чёрном, белом, персиково-розовом и мятном цветах.

Изображение: DigitalCitizen

Рейтинговые материалы дают понять, что ёмкость аккумулятора в этом году не вырастет и останется на уровне 5000 мАч. Также речь может идти о появлении функции искусственного интеллекта, если верить наличию надписи NPU и изображению функции под названием «Круг для поиска».

Изображение: DigitalCitizen

Когда именно состоится дебют этого устройства, пока не сообщается. Прошлогодняя модель появилась в марте, т.е. более года назад.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: androidpolice.com
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