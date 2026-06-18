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Samsung планирует до конца 2027 года запустить промышленное производство памяти 1d DRAM
Южнокорейский производитель стремится в полной мере воспользоваться спросом со стороны искусственного интеллекта
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Южнокорейская компания Samsung ведёт подготовку к производству памяти следующего поколения 1d DRAM. Технология производства 1d в настоящее время является самой современной и эквивалентна техпроцессу 1-delta от Micron. Samsung ведёт переговоры с поставщиками оборудования, чтобы начать промышленное производство памяти в конце 2027 года. 

Изображение: wccftech.com

Издание ZDNet Korea рассказало, что самые передовые чипы DRAM в настоящее время производятся у Samsung по техпроцессу 1c DRAM. 1d DRAM станет отходом от традиционных технологий, поскольку это первое поколение с вертикальным размещением конденсаторов. Трудность заключается в использовании другой кремниевой пластины для периферийных схем и интеграции с пластиной с ячейками памяти.

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Инсайдеры полагают, что микросхемы 1d могут стать частью следующего поколения микросхем HBM5E. Samsung решила отказаться от использования DRAM предыдущих поколений при производстве HBM и задействует память 1c в сочетании с собственными кристаллами, изготовленными по техпроцессу 4 нм.

#samsung #память #hbm #dram
Источник: wccftech.com
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