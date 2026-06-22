Реже заходя в мессенджеры, они чаще просматривают Smart TV и пользуются онлайн-сервисами

В первые месяцы 2026 года замедление интернета в России и блокировка некоторых сервисов привели к тому, что отечественные пользователи стали проводить во всемирной паутине меньше времени. В первую очередь это относится к мессенджерам, аудитории которых заметно сократились. Вместо них популярность обретают те сервисы, которые пока не ограничивают, вроде Smart TV.

Статистика от ГК «Родная речь» рассказала, что за первые пять месяцев длительность нахождения в интернете уменьшилась на 4%. Наибольший спад случился в апреле и мае, с прежних 256 минут в день до 243 минут. Телевизор стали смотреть не более 188 минут в день, что на 5% меньше прежнего. Продолжительность пользования Connected TV (CTV) в среднем составила 55 минут.

Изображение: ChatGPT

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У мессенджера WhatsApp в период январь - май дневной охват уменьшился на 43% и составил 25,6 млн человек, тогда как у Telegram падение оказалось равным 49,3% до 40,2 млн. У мессенджера «Макс» зафиксирован рост на 36,6% до 68,6 млн пользователей. Количество зарегистрированных в «Макс» пользователей в первый месяц лета перевалило за отметку 125 млн человек при ежедневной аудитории 87 млн.

Кроме блокировок конкретных сервисов падение продолжительности использования связано с ограничениями интернета в целом. В первую очередь это относится к мобильному интернету в мегаполисах. Впрочем, ограничения затрагивают и проводной домашний интернет, где пользователи также сокращают потребление контента. Это сказывается на российском рекламном рынке, где снижаются конверсии и растёт инфляция.