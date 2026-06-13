Это может осложнить или полностью заблокировать доступ к сотням тысяч сайтов

Являющийся одним из наиболее крупных центров сертификации мира GlobalSign из Японии 13 июня запустил процесс принудительного отзыва SSL-сертификатов у ряда российских компаний. Эту информацию подтвердили сразу четыре источника среди хостинг-провайдеров.

SSL-сертификат можно воспринимать как цифровой паспорт сайтов, указывающий на их подлинность и обеспечивающий шифрование данных при их передаче между браузером и сервером. Без такого сертификата иностранные браузеры не открывают сайт или открывают с предупреждением о незащищённом соединении.

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Причиной сложившейся ситуации стало обновление требований к проверке организаций, в результате чего японский центр вынужден провести отзыв по причине санкций. Если раньше проверка по OFAC SDN List, BIS Denied Persons List и их европейским аналогам лишь рекомендовалась, то теперь она является строго обязательной. Это означает необходимость соблюдать санкции к российским компаниям со стороны Евросоюза.

Изображение: ChatGPT

По мнению представителей Минцифры, онлайн-сервисы и сайты на непродолжительное время могут стать недоступными, но затем они получат новые сертификаты. Считается, что доля GlobalSign в российском сегменте интернета составляет не более 5%. В качестве замены можно использовать Национальный удостоверяющий центр Минцифры, сертификаты которого владельцам сайтов предлагается бесплатно получать на Госуслугах.

Один из инсайдеров издания РБК считает, что список на отзыв сертификатов содержит от 15 до 20 тысяч доменов второго уровня, но у каждого такого домена могут быть сотни и даже тысячи поддоменов следующих уровней, каждый из которых может обладать своим сертификатом SSL. В таком случае под угрозой находятся уже миллионы сертификатов.

Проблема с переходом на сертификаты Минцифры состоит в том, что иностранные браузеры не признают их. Если же начать пользоваться услугами центров сертификации из стран СНГ или Китая, это обойдётся в несколько раз дороже и может привести к аналогичным отзывам. В любом случае, эксперты считают, что по целостности рунета был нанесён очередной удар.