Магазин приложений RuStore предлагает в консоли выбор регионов и стран для релиза приложений и видеоигр

Российский магазин приложений RuStore принёс в консоль для разработчиков новые функциональные возможности. Когда публикуется видеоигра или приложение в магазине, их разработчики имеют возможность указать регионы и страны, из которых данные программные продукты можно будет устанавливать. Настройка отображается в разделе под названием «Страны и регионы».

Изображение: ChatGPT

RuStore является российским магазином и позиционируется как замена популярному магазину Google Play Store. Помимо российских пользователей, он был открыт для посетителей из стран СНГ. Теперь географическая доступность магазина и приложений в нём расширяется на Европу, Африку, Азию, обе Америки и Океанию. Создатели приложений сами могут принимать решения о том, будет ли их продукт востребован в том или ином регионе.

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Также подобные настройки позволят разработчикам постепенно тестировать популярность своих приложений в разных странах и стремиться к расширению аудитории. Создатели магазина уверены, что теперь приложения будет проще выводить на международные рынки и зарабатывать на них.