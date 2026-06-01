Блогер
Растаявшие снега позволили найти на горе Лифос в Турции древнее святилище
Оно окружено стенами и находится на высоте 2500 м
Растаявший в Центральной Турции, на горе Лифос, снег дал возможность найти древний религиозный комплекс, следы поселений и водохранилище. Они находятся на вулканической вершине, которая возвышается над Кайсери и горой Эрчиес на высоте 2509 м. Речь идёт о районе Хаджилар провинции Кайсери.

Изображение: DHA

Съёмка с дрона позволила разглядеть территорию размером примерно 74300 м2. Зона в пределах стен содержит остатки зданий и вероятных поселений. По мнению местного историка Халита Эркилетлиоглу, это могло быть языческое святилище или связанный с культом Зевса храмовый город. Сюда могли подниматься паломники, ища очищения и встречи с божеством.

Изображение: DHA

Раскопки эту теорию пока не подтвердили. Уже найденные остатки говорят о размере и амбициозности этого высокогорного места. Продолжительность стены достигает километра, а высота у неё в своё время могла быть 3-4 м. Она могла быть частью тщательно спланированной системы обороны.

Изображение: DHA

Существующие описания горы Лифос упоминают кратерообразную вершину со стенами, башнями, жилищами из камня и арочными гробницами. Размер кратера мог составлять 500 м с одной стороны и 300 м с другой. С промежутком примерно 66 м здесь были расположены башни.

Изображение: DHA

Гора Эрчиес являлась одной из основных достопримечательностей в древней Каппадокии. Высота спящего вулкана достигала 3917 м. Во времена Римской империи на отчеканенных в Кесарии Каппадокийской монетах нередко была гора, иногда с формами вроде храмов на её вершине или рядом.

В настоящее время перед специалистами стоит задача сохранить руины, которые уже были повреждены охотниками за сокровищами. Затем предстоит провести исследование с целью определения хронологии развития, этапов постройки и функционального предназначения комплекса.

#турция #археология #раскопки
Источник: arkeonews.net
