Для многих сложность взлома замков стала главным недостатком игры

12 июня обладатели персональных компьютеров получили первый патч ремейка видеоигры Gothic. После его установки версия игры становится CL168781.

Среди многочисленных изменений разработчики представили индикатор сложности взлома замков. Именно этот аспект Gothic многие геймеры посчитали наиболее сложным и непонятным. Теперь они смогут оценить свои силы, прежде чем приниматься за взлом.

Изображение: Alkimia Interactive

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Были внесены улучшения в локализацию, навигацию неигровых персонажей и звук. Исправлены недостатки в экономической составляющей игры и сложности в прицеливании. Убрана возможность выходить из игры в процессе сохранения.

Версия Gothic для игровых консолей получила обновление чуть раньше, после чего выросла производительность и появилась возможность убрать потолок частоты кадров.

Разработчики напоминают, что с целью совершенствования игры геймеры могут задействовать специальную форму, в которой можно рассказывать о найденных ошибках.