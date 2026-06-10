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Ремейк Gothic занял второе место в статистике продаж магазина Steam за 2-9 июня
Лидером остаётся гоночная игра Forza Horizon 6, замыкает тройку Path of Exile 2
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Во вторник компания Valve опубликовала еженедельную статистику продаж программного обеспечения и устройств в своём магазине Steam. На этот раз статистика охватывает период 2-9 июня.

Среди платных игр на первую позицию поднялась гоночная игра Forza Horizon 6, которая ранее уже была на вершине. Вторую позицию занял представленный в пятницу ремейк первой игры Gothic. В первые несколько дней продаж игра сумела привлечь одновременно 77000 геймеров и получить 84% положительных отзывов, хотя оценки обозревателей из средств массовой информации были пониже.

Изображение: ChatGPT

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Получив скидку в 50%, Path of Exile 2 привлекла внимание игроков и сумела подняться на третье место по продажам. Следом располагается оказавшаяся крайне популярной игра 007 First Light про молодого Джеймса Бонда, которая разошлась в количестве более 3 млн экземпляров.

Далее идёт не игра, а портативная игровая консоль Steam Deck. Следом расположились две находящиеся в раннем доступе игры: симулятор жизни Paralives и подводные приключения Subnautica 2. Ещё две позиции занимают ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil Requiem, которые забрались так высоко в свете распродажи по сниженным ценам. В конце десятки находится футбольный симулятор EA Sports FC 26.

С учётом бесплатных игр на первом месте находится Counter-Strike 2, седьмую позицию занимает Apex Legends, а девятой становится Wuthering Waves.

#игры #steam #valve #видеоигры #gothic #path of exile 2 #forza horizon 6 #007 first light
Источник: dtf.ru
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