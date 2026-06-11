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ZOTAC войдёт в число поднявших цены на видеокарты серии RTX 50 производителей
Рост стоимости видеопамяти не оставляет компании ZOTAC выбора
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Китайское издание ChannelGate со ссылкой на источники в сетях поставок комплектующих сообщило, что компания ZOTAC в этом месяце поднимет цены на свои видеокарты. В первую очередь это относится к наиболее современной серии GeForce RTX 50. Рост цен затронет китайский рынок, но, скорее всего, его не удастся избежать и в других странах.

Больше всего подорожает флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090D V2. Желающие купить её должны будут отдать на 2000 юаней больше прежнего, что по нынешнему курсу составляет рост на $295. Данная карта и без того является очень дорогой, так что спрос на неё может пострадать. Эта модель представляет собой урезанный вариант карты RTX 5090, которая в Китае в момент начала продаж стоила $2300, а бывают версии стоимостью до $4300.

Изображение: ChatGPT

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Другие представители серии карт подорожали не настолько сильно. Модели GeForce RTX 5080 и RTX 5070, включая RTX 5070 Ti и RTX 5070, придётся покупать дороже на 100 юаней или $15, за исключением ряда вариантов RTX 5080. RTX 5060 и RTX 5060 Ti стали дороже на 50 юаней или $7.

Пока остаются неизменными ценники на младшие модели GeForce RTX 5050, но скоро это может измениться. Китайский производитель Lenovo недавно увеличил стоимость всей линейки своих продуктов, так что конкуренты наверняка последуют его примеру.

#видеокарты #zotac
Источник: wccftech.com
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