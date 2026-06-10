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Китайские специалисты ввели в строй первый работающий на энергии ветра подводный дата-центр
Нахождение под водой позволяет экономить энергию на охлаждении
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Распространение алгоритмов искусственного интеллекта привело к огромному росту спроса на вычислительные ресурсы, которые, в свою очередь, требуют большого вложения природных ресурсов, энергии и увеличивают загрязнение. Чтобы решить некоторые из этих проблем, у берегов Шанхая ввели в строй дата-центр Lingang. Его отличительной чертой является расположение под водой и использование ветряных двигателей.

Проект был запущен ещё в мае, и его мощность составляет 24 МВт. Авторами являются государственная китайская компания China Communications Construction и компания HiCloud Technology, которые вместе вложили сумму в размере примерно $236,2 млн. Дата-центр находится в 10 км от берега на глубине 10 м. В целом это не первый подобный коммерческий подводный проект, поскольку ещё в 2023 году компания HiCloud также запустила подводный дата-центр. Новшеством в данном случае является морская ветряная электростанция.

Изображение: ChatGPT

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Правительство КНР утверждает, что новый дата-центр расходует энергии на 20% меньше по сравнению с работающими на суше аналогами. В классических центрах обработки данных 25-40% расходуемой энергии уходит на охлаждение серверов.

Вода для работы дата-центров также необходима, и в данном случае недостатка в ней не будет. Не далее как на днях Институт водных ресурсов при ООН сообщил, что к 2030 году потребление воды дата-центрами может вырасти до 9,3 трлн литров. Примерно столько же нужно 1,3 млрд жителей Африки.

#китай #искусственный интеллект #датацентры #lingang
Источник: kommersant.ru
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