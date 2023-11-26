Центры обработки данных находят убежище на дне океана.

Проект Microsoft "Natick" в 2014 году послужил началом тенденции размещения центров обработки данных в океане. С того времени появилось несколько подводных центров обработки данных (ЦОД) в Тихом и Атлантическом океанах. Как сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), Китай приступил к монтажу своего первого в мире коммерческого подводного дата-центра у берегов Саньи, прибрежного города к югу от острова Хайнань. По данным CCTV, каждый блок хранения данных может обрабатывать более четырех миллионов изображений высокой четкости за 30 секунд. По оценкам специалистов, эта производительность сопоставима примерно с 60 000 обычных компьютеров, работающих в унисон.

Первый блок хранения данных был установлен компаниями-участниками проекта еще в апреле. В пятницу группа инженеров добавила еще один блок хранения данных на морское дно к югу от провинции Хайнань. В этих блоках размещены стойки с серверами, однако их точное количество и технические характеристики остаются загадкой.

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Водонепроницаемые блоки хранения данных служат строительными блоками, и компании планируют установить сто блоков в течение пяти лет. Каждый модуль хранения данных весит 1300 тонн, что примерно равно весу 1000 автомобилей, поэтому доставить его на дно океана не так-то просто. Не говоря уже о том, что до дна моря модулю нужно преодолеть 35 метров, так что на то, чтобы добраться до нужного места, у него уходит около трех часов. Срок службы хранилища данных составляет 25 лет, поэтому оно рассчитано на длительную эксплуатацию и противостояние природным явлениям.

По данным CCTV, каждый блок хранения данных может обрабатывать более четырех миллионов изображений высокой четкости за 30 секунд. Такая производительность сопоставима примерно с 60 000 обычных компьютеров, работающих в унисон. Можно представить себе общую вычислительную мощность ЦОДа со 100 блоками хранения данных, что эквивалентно примерно 6 млн. персональных компьютеров.

Площадь будущего ЦОДа гигантская - 68 тыс. кв. м, или почти десяток футбольных полей. Площадь одного поля составляет 7 140 кв. м. Однако одно из преимуществ подводных центров обработки данных заключается в том, что они могут использовать щедрое морское дно. Таким образом, ЦОД потенциально экономит 68 тыс. кв. м сухой земли, которая может быть использована для других целей, например, для жилищного строительства или индустриализации.

Среди других существенных показателей экономии - 122 млн. киловатт-часов электроэнергии и 105 тыс. тонн пресной воды в год. Подводные ЦОДы могут использовать замерзающую морскую воду для естественного охлаждения, что позволяет снизить эксплуатационные расходы. Кроме того, вода при этом не расходуется, освобождая водные ресурсы для населения. Пу Динь, генеральный директор пилотного проекта UDC Hainan, утверждает, что энергоэффективность построенного ЦОД будет на 40-60% выше, чем у наземных центров обработки данных.

Подводный ЦОД на Хайнане - это совместный проект, поддерживаемый правительством Саньи и Комиссией по надзору и управлению государственными активами провинции Хайнань, в котором ведущую роль играют такие компании, как Offshore Oil Engineering Company, Beijing Highlander Digital Technology Co, Ltd. и Shenzhen HiCloud. При этом эксплуатировать ЦОД будет компания Beijing Sinnet, ведущий китайский поставщик центров обработки данных и облачных вычислений. Об амбициозном проекте на Хайнане было объявлено в I квартале 2021 года, а его завершение планируется на II квартал 2025 года. Стоимость строительства ЦОД составит около 879 млн. долл.

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Центр обработки данных на Хайнане - не единственный китайский подводный ЦОД, находящийся в стадии разработки. Еще несколько проектов разбросаны по всему Китаю, в том числе в дельте реки Янцзы и дельте Жемчужной реки.