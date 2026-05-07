Абоненты популярного российского оператора смогут понять, есть у них связь в данный момент или нет

Поскольку ограничения связи происходят всё чаще и их география всё более обширная, операторам приходится реагировать на это. В частности, компания «Билайн» добавила в своё мобильное приложение демонстрацию ограничений связи. Также абоненты смогут увидеть, работают ли входящие в белые списки сервисы. Информацией об этом пресс-служба оператора поделилась с РБК.

Сведения относительно статуса связи отображаются на главной странице приложения. Если всё работает нормально, соответствующий баннер здесь не показывается. Эта опция работает у абонентов «Билайн» на всей территории страны. За счёт данного новшества компания делает отображение информации более информативным, что позволяет избежать рассылки текстовых уведомлений при сбоях доступа в интернет через мобильные сети.

Только в Москве и Московской области в мае проблемы с доступом в интернет и со связью наблюдались уже несколько раз. В начале это произошло 3 мая, когда операторы заранее разослали своим клиентам уведомления о проблемах с доступом. 5 мая неполадки были как в Москве, так и в Петербурге. 6 мая «Ростелеком» рассылал в Москве уведомления о возможных проблемах с работой мобильного интернета. Также сообщается, что доступ, в том числе к сервисам из белого списка, будет на протяжении некоторого времени заблокирован 9 мая.