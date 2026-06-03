В целом налог на VPN может затронуть 37 млн российских пользователей мобильного интернета

Издание «Ведомости» опубликовало интервью генерального директора оператора мобильной связи «Т-Мобайл» Владимира Любимова. По его словам, только один из пяти абонентов оператора расходует свыше 15 ГБ трафика для доступа к зарубежным ресурсам. По состоянию на май нынешнего года у этого оператора было примерно 5 млн абонентов.

По мнению Любимова, вряд ли большинство пользователей начнут платить дополнительно за превышение трафика, если подобные тарифы будут введены. Оператор готовится к этому, намереваясь показывать в своём приложении и в push-уведомлениях информацию о приближении к порогу в 15 ГБ.

Изображение: ChatGPT

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Может оказаться, что мобильные операторы в России не смогут взимать плату за использование только VPN, поскольку VPN-трафик невозможно отличить от обычного зарубежного трафика. В таком случае деньги могут начать брать вообще за любой трафик на иностранные IP-адреса.

В настоящее время в России около 188 млн мобильных абонентов, поскольку у многих людей больше одной активной SIM-карты. Если каждый пятый из них расходует в месяц более 15 ГБ иностранного трафика, переплачивать придётся 37 млн абонентов.