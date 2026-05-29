Китайский производитель Huawei лидирует на рынке складных смартфонов и при этом его доля сокращается

Статистика фирмы SAG рассказала о том, что по итогам первого квартала 2026 года зафиксировано измеряющееся двузначным числом падение поставок складных смартфонов. Доходы от их продажи сократились соответственно.

На этом фоне южнокорейский производитель Samsung сумел почти в два раза нарастить объём поставок своих аппаратов и доход от их продажи. Лидером же остаётся китайская Huawei.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

реклама

Если год назад Samsung имела долю рынка 14%, то сейчас она составляет 25%. По деньгам показатели южнокорейского производителя выросли с 16% до 31%. Подобному росту способствовала популярность аппаратов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, в первую очередь в самой Южной Корее и в Японии. Хорошие результаты зафиксированы также в США и некоторых европейских странах.

Доля Huawei сократилась с 54% годом ранее до 40% на этот раз. Китайский производитель делает ставку в первую очередь на домашний рынок, не обладая планетарным охватом, как у Samsung.