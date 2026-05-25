В начале 2026 года покупатели обнаружили дефицит телевизоров от китайских и южнокорейских производителей

Издание «Коммерсантъ» рассказало, что по итогам первых трёх месяцев 2026 года российские бренды на рынке телевизоров увеличили свою долю до 31,5%, что на 1% выше показателей годичной давности. В первом квартале было продано примерно 630 тысячи телевизоров. Если смотреть по деньгам, эти продажи принесли 13,2 млрд руб. Доля российских от общего количества проданных телевизоров с прошлогоднего значения 19,7% выросла до 22,7%.

Укрепляют своё положение на российском рынке телевизоров бренды, которые обладают масштабными экосистемами. В частности, доля «Сбера» выросла на 1,7% до уровня 8,3% количественно и на 1,7% до 6,3% по деньгам. Доля Яндекса поднялась на 0,2% до 3,4% по проданным экземплярам и на 0,3% до 4,8% по деньгам.

Проигравшим оказался бренд DEXP, относящийся к магазину DNS. Если год назад его доля была 11%, то теперь она составляет лишь 6,4% по количеству, а в денежном выражении спад составил 2,8% до 3,9%. В DNS рассказали, что внесли изменения в предлагаемый модельный ряд телевизоров и рост может начаться во втором квартале.

Аналитики говорят, что события на Ближнем Востоке затруднили поставки многих товаров, в том числе и телевизоров. Это привело к дефициту моделей южнокорейских и китайских производителей, чем воспользовались российские бренды.

Всего в первом квартале 2026 года в России было реализовано 2 млн телевизоров, рост за год составил 10%. Доход от продаж равен 58,2 млрд руб, рост равен 1%. Средняя стоимость телевизоров оказалась равной 29000 руб, на 8% ниже показателя годичной давности.