Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Россия с отрывом возглавила список стран по числу запросов на удаление приложений Apple в 2025 году
По итогам 2025 года из российского сегмента магазина Apple App Store было удалено 1213 приложений
реклама

Отчёт компании Apple рассказал, в каких странах чаще всего ей приходится удалять приложения по запросу властей из своего магазина мобильных программ. Лидером этого негативного списка с большим отрывом оказалась Россия, в которой по итогам 2025 года Apple удалила 1213 приложений. Идущий на втором месте Вьетнам затребовал удалить всего 335 приложений, а замыкает тройку лидеров Континентальный Китай со значением 196. 108 приложений пришлось Apple удалить в Южной Корее, тогда как в Индии таких оказалось 54.

Изображение: ChatGPT

В России количество удалённых из магазина приложений выросло без малого на порядок. В 2024 году было удалено 171 приложение, тогда как в 2023 таких набралось всего 12, а ещё годом раньше только 7.

реклама

Избавление от неподходящих приложений является не единственным требованием к американской компании на территории России. В январе 2006 года суд потребовал запретить доступ к сервису на операционной системе iOS, который способен менять голос собеседника во время телефонных разговоров. Ограничение затрагивало как мобильное приложение этого сервиса, так и его веб-версию. Месяцем ранее был заблокирован сервис FaceTime.

#россия #apple #приложения #блокировки #магазин приложений #запреты
Источник: rbc.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной
Климатологи из США обнаружили под океаном гигантскую разогревающую грядущий Эль-Ниньо структуру
Российский ритейлер техники М.Видео начал торговать снеками, сладостями и семечками
Спин-офф «Deep Rock Galactic: Rogue Core» вышел в ранний доступ Steam
В Лаосе на равнине каменных кувшинов внутри одного из них нашли останки 37 людей и древние бусы
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
Графический чип AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 32G нагрелся в Furmark до 77 градусов по Цельсию
Экс-инженер АвтоВАЗа: Lada Azimut «лучшее, что когда-либо создавал АвтоВАЗ»
Житель США приспособил детский электромобиль Barbie Dream Camper для повседневных поездок
Журналисты показали 20 минут свежего геймплея Gothic Remake
GIGABYTE выпустила игровой WOLED-монитор с пиковой яркостью 1300 нит, частотой 240 Гц за ≈₽ 28400
Первым после объединения Realme и Oppo смартфоном становится Realme 16T с аккумулятором 8000 мАч
В США обнаружили T. rex – нового 13-метрового морского хищника эпохи динозавров с мощными челюстями

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter