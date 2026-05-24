По итогам 2025 года из российского сегмента магазина Apple App Store было удалено 1213 приложений

Отчёт компании Apple рассказал, в каких странах чаще всего ей приходится удалять приложения по запросу властей из своего магазина мобильных программ. Лидером этого негативного списка с большим отрывом оказалась Россия, в которой по итогам 2025 года Apple удалила 1213 приложений. Идущий на втором месте Вьетнам затребовал удалить всего 335 приложений, а замыкает тройку лидеров Континентальный Китай со значением 196. 108 приложений пришлось Apple удалить в Южной Корее, тогда как в Индии таких оказалось 54.

В России количество удалённых из магазина приложений выросло без малого на порядок. В 2024 году было удалено 171 приложение, тогда как в 2023 таких набралось всего 12, а ещё годом раньше только 7.

Избавление от неподходящих приложений является не единственным требованием к американской компании на территории России. В январе 2006 года суд потребовал запретить доступ к сервису на операционной системе iOS, который способен менять голос собеседника во время телефонных разговоров. Ограничение затрагивало как мобильное приложение этого сервиса, так и его веб-версию. Месяцем ранее был заблокирован сервис FaceTime.