Усилия южнокорейского правительства не позволили остановить забастовку работников Samsung
Переговоры и угрозы штрафов в размере 100 млн вон в день результатов также не дали

Согласно последней информации из Южной Кореи, очередной этап переговоров между руководством компании Samsung и лидерами профсоюза работников не увенчался успехом. Итогом этого может стать 18-дневная всеобщая забастовка, начало которой запланировано на 21 мая. При этом представители профсоюза сообщили, что даже если забастовка начнётся, попытки достичь соглашения не будут прекращены.

Профсоюз требует выплат бонусов в размере 15% от годовой операционной прибыли Samsung. Эта сумма может составлять $30 млрд.

Изображение: wccftech.com

Хотя выпускающие полупроводниковые чипы предприятия Samsung в значительной степени автоматизированы, рабочая сила используется во многих вспомогательных службах, что ставит под угрозу часть производственного процесса. Если в забастовке примут участие 30-40% членов профсоюза Samsung, глобальные поставки памяти DRAM могут сократиться на 3-4%, а флеш-памяти на 2-3%. Эти чипы в настоящее время и без того являются дефицитным товаром, запасов которых хватает всего на 4-6 недель.

Ранее на этой неделе южнокорейский суд вынес постановление, запретившее любую деятельность, способную нарушить нормальную работу предприятия. Также на профсоюзных работников Samsung будет наложен ежедневный штраф в размере 100 млн вон или более $66000, если они не будут соблюдать это постановление.

#samsung #оперативная память #южная корея #память #nand #dram #забастовка
Источник: wccftech.com
