Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Южнокорейское правительство может на 30 дней приостановить проведение забастовок
На такой шаг оно может пойти в свете грядущей забастовки сотрудников Samsung Electronics

Профсоюз работников южнокорейской компании Samsung Electronics может 21 мая начать забастовку. Это произойдёт в том случае, если руководство компании не примет требования профсоюза, в число которых входит крупная денежная премия за достижение определённых показателей производительности.

Поскольку переговоры между руководством компании и профсоюзными лидерами результатов не дали, в дело может вступить правительство Южной Кореи. Причина в том, что для страны эта забастовка может стоить миллиарды долларов. Чтобы не допустить таких потерь, в воскресенье премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок провёл экстренное совещание. Одним из вариантов действий может стать введение запрета на забастовки сроком на 30 дней.

Изображение: ChatGPT

По словам премьер-министра, один день простоя завода по производству чипов Samsung приведёт к убыткам на сумму свыше $660 млн. Если простой будет длиться месяц или больше, ущерб начнёт измеряться десятками миллиардов долларов.

Из всех компаний страны Samsung может быть наиболее значимой. На её долю приходится без малого 23% экспорта Южной Кореи и 26% её фондового рынка, а персонал из числа местных сотрудников превышает 120000 человек.

Если правительство Южной Кореи решит начать действовать, за время запрета на забастовки Национальная комиссия по трудовым отношениям займётся посредничеством и арбитражем. 

#samsung #южная корея #забастовка #профсоюзы
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
«Газпром» получил патент на погружные титановые аккумуляторы для обитаемых подводных аппаратов
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Мессенджер «Макс» подключат к дистанционному обучению в школах и техникумах

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter