На такой шаг оно может пойти в свете грядущей забастовки сотрудников Samsung Electronics

Профсоюз работников южнокорейской компании Samsung Electronics может 21 мая начать забастовку. Это произойдёт в том случае, если руководство компании не примет требования профсоюза, в число которых входит крупная денежная премия за достижение определённых показателей производительности.

Поскольку переговоры между руководством компании и профсоюзными лидерами результатов не дали, в дело может вступить правительство Южной Кореи. Причина в том, что для страны эта забастовка может стоить миллиарды долларов. Чтобы не допустить таких потерь, в воскресенье премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок провёл экстренное совещание. Одним из вариантов действий может стать введение запрета на забастовки сроком на 30 дней.

По словам премьер-министра, один день простоя завода по производству чипов Samsung приведёт к убыткам на сумму свыше $660 млн. Если простой будет длиться месяц или больше, ущерб начнёт измеряться десятками миллиардов долларов.

Из всех компаний страны Samsung может быть наиболее значимой. На её долю приходится без малого 23% экспорта Южной Кореи и 26% её фондового рынка, а персонал из числа местных сотрудников превышает 120000 человек.

Если правительство Южной Кореи решит начать действовать, за время запрета на забастовки Национальная комиссия по трудовым отношениям займётся посредничеством и арбитражем.