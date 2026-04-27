Желающих получить работу в России становится всё меньше

Согласно подсчётам FinExpertiza, которая применяла данные от Росстата и Роструда, по итогам минувшего года размер кадрового резерва в России составил 4,4 млн человек. По сравнению с 2024 годом это значение сократилось на 415 тысячи человек, или 9%, сообщает издание «Известия».

Речь идёт о тех, кто мог бы работать, но в настоящее время не работают. К числу безработных относятся 1,7 млн человек. Они уже ищут работу и могут начать работать хоть сегодня. 551 тысяч человек ищут работу, но не слишком активно и не готовы начать немедленно. Третья категория в принципе могла бы трудоустроиться, но не предпринимает для этого никаких шагов. В неё входят 2,2 млн человек.

Доля резерва по сравнению с численностью занятых в 2021 году составляла 10%. В минувшем году это значение уменьшилось до 6%. Одновременно с этим число работающих людей выросло с 72 млн до 75 млн человек. В результате количество трудовых резервов продолжает уменьшаться.

Виноватой оказалась главным образом демография. Поколения 1990-х и начала 2000-х являются малочисленными, поэтому молодых работников меньше прежнего, а численность возрастных сотрудников растёт. Другой причиной уменьшения кадрового резерва является большой спрос на работников. Значительная часть из них ушла на оборонные предприятия. Всё чаще работают студенты, пенсионеры и женщины с детьми. Занятость инвалидов остаётся ниже по сравнению со многими странами.

Согласно полученным результатам, на каждую вакансию в службе занятости в среднем могут претендовать 2,6 человека из кадрового резерва. При этом в некоторых российских регионах вакансий оказалась больше, чем соискателей. В этом плане рекордсменом является Амурская область, где на одного соискателя приходится 2,3 вакансии.

Доля компания с нехваткой персонала сократилась до двухлетнего минимума и составляет 51%. В результате падают темпы увеличения зарплат. Падение количества трудоспособного населения необходимо компенсировать увеличением эффективности труда. Во Всемирном банке говорят о необходимости этого роста на 3-4% в год.