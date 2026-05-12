Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Коммерсантъ»: Коды доступа к аккаунтам в банках и магазинах будут приходить в «Макс» или по СМС
Возможность обойтись без этого мессенджера пока ещё сохраняется

Крупнейшие в России операторы мобильной связи, в числе которых представлены «МегаФон» и «Билайн», заключили с отечественным мессенджером «Макс» соглашение. Его суть состоит в том, что «Макс» будет применяться для рассылки сообщений при авторизации, транзакциях и сервисные сообщения. Также совместно с партнёрами он будет заниматься разработкой продуктов.

Таким образом, если возникнет необходимость войти в аккаунт в каком-либо сервисе, код доступа пользователи смогут получать в этом приложении. Уведомления будут доставляться в защищённые папки под названиями «Полезные уведомления» и «Коды подтверждения».

Изображение: Grok

Наиболее важные уведомления будут поступать на гаджет, который владелец назначит доверенным. Технология была опробована при участии Минцифры и будет применяться среди прочего для доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

В будущем партнёры «Макс» получат опцию включать в состав уведомлений мультимедийные и интерактивные файлы вроде гифок, аудио, видео, цифровых кнопок для выполнения действий. Если в «Макс» получить уведомление не будет возможности, оно бесплатно придёт по СМС на номер пользователя.

#россия #мессенджеры #max #операторы связи #макс
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России началось строительство нового завода по производству деталей газотурбинных двигателей
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 7500F в паре с RTX 5090 в ряде современных игр
В 13 сезоне Diablo 4 класс Паладин утратил статус лидера игровой меты
Onyx представила Boox Tappy — Bluetooth‑пульт для перелистывания страниц на электронных книгах
Microsoft забанила оборудование игроков до 9999 года за несанкционированный доступ к Forza Horizon 6
Chrome тайно загружает файл Gemini Nano на 4 ГБ и восстанавливает его после удаления пользователем
В России нашли способ увеличить ресурс авиадвигателей с помощью лазерной ударной обработки деталей
Сиденья как у Rolls-Royce за $440 тысяч появились в Toyota Corolla Cross
Forza Horizon 6 в издании Premium Edition появилась на торрентах за 9 дней до полноценного релиза
На азиатских рынках выявили партии поддельных DDR5 с пустыми модулями DRAM
Британский криминальный триллер «Легенды» вошёл в число хитов недели на Netflix
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5080 Infinity 3 полностью в чёрном цвете
Microsoft забанила учётные записи игроков в утёкшую версию Forza Horizon 6 до 9999 года
Энтузиаст протестировал Forza Horizon 6 на ПК с Ryzen 7 9800X3D и RX 9070 XT с FSR 4.1
Режим Low Latency в Windows 11 ускоряет меню до 70% и запуск приложений до 40%
Oracle вынуждена отказаться от строительства газовой электростанции для ИИ-центра в Нью-Мексико
Сотрудники OpenAI начали массово становиться миллионерами
Создана амфибия Scubacraft SC3 по мотивам фильма об агенте 007: плавает как катер и ныряет на 30 м
Утечка информации о часах Garmin Forerunner 170 произошла из-за российского интернет-магазина
Покупателю досталась GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti с брендингом Radeon

Популярные статьи

Эмерих Юттнер — человек, подделывавший по одному доллару
Сводное тестирование шести видеокарт nVidia RTX GeForce 3060 Ti 8Gb от четырёх производителей
Почему Installer-SH вне конкуренции среди способов распространения софта под Linux и FreeBSD
Steam Machine против PlayStation 5 – за рамками маркетинга и вездесущего хайпа
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter