Возможность обойтись без этого мессенджера пока ещё сохраняется

Крупнейшие в России операторы мобильной связи, в числе которых представлены «МегаФон» и «Билайн», заключили с отечественным мессенджером «Макс» соглашение. Его суть состоит в том, что «Макс» будет применяться для рассылки сообщений при авторизации, транзакциях и сервисные сообщения. Также совместно с партнёрами он будет заниматься разработкой продуктов.

Таким образом, если возникнет необходимость войти в аккаунт в каком-либо сервисе, код доступа пользователи смогут получать в этом приложении. Уведомления будут доставляться в защищённые папки под названиями «Полезные уведомления» и «Коды подтверждения».

Наиболее важные уведомления будут поступать на гаджет, который владелец назначит доверенным. Технология была опробована при участии Минцифры и будет применяться среди прочего для доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

В будущем партнёры «Макс» получат опцию включать в состав уведомлений мультимедийные и интерактивные файлы вроде гифок, аудио, видео, цифровых кнопок для выполнения действий. Если в «Макс» получить уведомление не будет возможности, оно бесплатно придёт по СМС на номер пользователя.