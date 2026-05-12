Из этого делается вывод о том, что поселение существовало здесь до появления Рима

Археологи из Университета Виго в Испании рассказали об обнаружении первого крупного дома периода Кастро, задокументированного на архипелаге Сиес. Это даёт новые сведения о жизни человека на этих островах у берегов Галисии. Речь идёт о Кастро-де-Ортас, городище железного века, расположенном на южной оконечности острова Фару. Скалы делают эти места труднодоступными, а поэтому они считались стратегически важными.

Изображение: Университет Виго

Раскопки проводились в апреле и мае нынешнего года группой Grupo de Estudos en Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT). Они стали второй археологической экспедицией на этом месте. Совместно с Галисийским морско-наземным национальным парком Атлантических островов раскопки провели в двух траншеях на восточном склоне городища. Это позволило узнать, что Кастро-де-Ортас был не временным форпостом, а использующимся на протяжении долгого времени местом. Речь идёт о промежутке времени от периода Кастро до Средневековья.

Первая траншея расширила раскопки 2025 года, когда нашли стены и поверхность пола. На этот раз были найдены дополнительные сооружения и появились доказательства двух более поздних уровней заселения. В одном случае речь идёт о поздней античности, примерно V–VI веках н. э. Другой слой относится к раннему Средневековью, примерно IX–X векам н. э.

Вторая траншея была раскопана на том месте, где предполагали найти остатки оборонительной стены. Там нашли большую зону отходов пищи. Это указывает на пищевые привычки местных обитателей, демонстрируя сочетание морских ресурсов, животноводства, сельского хозяйства и торговли. Найденные образцы фауны будут изучены специалистами Леонского университета. Также было обнаружено большое количество керамики, которую исследуют в лаборатории GEAAT в кампусе Оренсе.

Всё это было найдено возле большого дома периода Кастро, который стал первым подтверждённым домом подобного типа на островах Сиес. Специалисты надеются обнаружить и другие следы общин железного века на этих островах.