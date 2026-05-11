Археологи нашли более 800 следов доисторического поселения в Германии перед строительством дороги
Находка заставила учёных пересмотреть масштабы поселения вблизи озёр Мюриц на севере Германии

Недалеко от Мирова, в Мекленбурге-Передней Померании в Германии, археологи изучали планируемую трассу объездной дороги B198. Под землёй были найдены очаги, ямы для приготовления пищи, фрагменты керамики, металлические предметы и яма с остатками раковин.

Эта находка позволяет предположить, что данная часть Мекленбургского озёрного края не просто посещалась людьми время от времени или была заселена кратковременно тысячи лет назад. Люди могли жить здесь с позднего бронзового века до доримского железного века.

Изображение: ZVG / Мартин Вагнер

Археологи работали на площади 15637 кв м, что примерно равно размеру двух футбольных полей. На территории нашли свыше 800 сооружений. Фрагменты керамики, от чашек и мисок, некоторые из которых были украшены, датируются поздним бронзовым веком, примерно 1100–550 гг. до н. э.

Похожие находки сделали в двух близлежащих районах раскопок между Шульцензее и Мироверзее. Это позволяет предположить, что речь идёт о крупном поселении.

Изображение: ZVG / Мартин Вагнер

Найдены и свидетельства более позднего периода. В частности, было обнаружено сооружение вроде печи или отопительной установки из природных камней с древесным углём и золой. Здесь же нашли металлические предметы, в числе которых было кольцо. Эта деятельность отнесена к позднему доримскому железному веку, примерно к 300–0 годам до н. э.

Яма с остатками раковин может рассказать о питании и приготовлении пищи в озёрном крае. Пока неясно, представляют ли раковины пищевые отходы, конкретную зону деятельности или что-то более сложное. Для нахождения ответа потребуется проведение дальнейшего анализа.

Изображение: ZVG / Мартин Вагнер

Озёра могли бы быть не только источником пищи, но и транспортными путями. По мнению археологов, некоторые древние водные пути уже не существуют в прежнем виде, но в своё время они соединяли части Мекленбургского озёрного края.

Ранее в более широком Мекленбургском озёрном крае были обнаружены крупные доисторические находки, включая исключительный клад из семи мечей бронзового века из Мировдорфа. Это ещё раз показало, что южный регион Мюрица уже тысячи лет назад был оживлённым человеческим ландшафтом.

#германия #история #строительство #археология #раскопки #бронзовый век #железный век
Источник: arkeonews.net
