Блогер
Научный анализ найденных в водах возле Испании шлемов отнёс их к концу XIV - началу XV века
Шлемы нашли в 1990 году, и прежде они считались на 1000 лет старше, но определить возраст помог анализ текстильных подкладок

В 1990 году на подводном участке Пьедрас-де-ла-Барбада у побережья Кастельона на востоке Испании нашли железные шлемы, и тогда исследователям показалось, что они относятся к римской эпохе. Ошибка могла быть сделана по той причине, что в этой же подводной зоне раньше находили римские якоря, амфоры и бронзовые шлемы.

Изображение: Frallicciardi M, et. al., 2026

Теперь специалисты провели прямое радиоуглеродное датирование текстильной подкладки внутри шлемов. Это позволило отнести их к концу XIV - началу XV века. В те бурные времена побережье Валенсии много раз подвергалось морским набегам.

Нахождение органических материалов такого возраста является крайне редким событием. Текстиль обычно уничтожается солёной водой, кислородом, микроорганизмами и коррозией. В данном случае шлемы сплавились в затвердевшие массы железа, осадка и карбонатных отложений. Ткани и фрагменты растительных волокон сохранились внутри.

Изображение: Frallicciardi M, et. al., 2026

Микроскопический и спектроскопический анализы показали, что текстиль сделан из растительного лубяного волокна, сотканного в простой полотняной структуре с Z-образным кручением нитей. Также использовали рентгеновскую микротомографию.

Изображение: Frallicciardi M, et. al., 2026

В археологическом комплексе Беникарло идентифицировано как минимум 43 шлема. Среди них есть полусферические железные шлемы-калотты, некоторые с продольными гребнями, и один гранёный остроконечный шлем, сравнимый с традициями позднесредневековых шляп-котлов.

Четыре шлема отнесли к периоду между концом 1300-х и началом 1400-х годов. Один из образцов датируется гораздо более поздним периодом, между концом XV и началом XVII века, хотя это может быть ошибка из-за проникновения более молодого органического материала.

Изображение: Wikimedia Commons, Web Gallery of Art

В результате речь идёт не о римских шлемах. Это могли быть практичные пехотные шлемы, появившиеся до стандартизации европейского производства доспехов в XV веке. Эти шлемы указывают на перемещение военных припасов по морю во времена войн и пиратства.

#история #археология #испания #средневековье
Источник: arkeonews.net
