Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Известия»: российские специалисты освоили лазерную ударную обработку деталей
В результате эти детали будут более прочными и устойчивыми к коррозии, что сделает их пригодными для двигателей нового поколения для самолётов

Издание «Известия» опубликовало статью, которая рассказала о прогрессе российской науки. Речь идёт о промышленной технологии лазерной ударной обработки деталей. Эти детали выполнены из титановых и жаропрочных сплавов, обладая повышенной прочностью и устойчивостью перед коррозией. Подобные характеристики делают их пригодными для производства авиационных двигателей следующего поколения.

Изображение: РИА Новости/Валерий Мельников

Метод лазерного ударного упрочнения заключается в том, что на поверхности деталей через слой воды воздействуют лазерные импульсы высокой мощности. Это приводит к возникновению микро-взрывов для деформирования поверхности без её нагрева. Результатом становится формирование в поверхностном слое сжимающих напряжений, которые не дают образовываться трещинам, рассказал участник проекта Даниил Королёв.

Руководитель проекта Максим Ляховецкий поделился полученными результатами. Обработанные с применением данной технологии детали в рамках стендовых испытаний показали значительное увеличение усталостной прочности. Также выросла долговечность, если сравнивать с изготовленными более традиционными способами деталями. Технология должна быть принята в 2027 году, и на её основе будет создан комплекс лазерной ударной обработки материалов.

#россия #промышленность #наука #авиадвигатели #известия #металлы
Источник: iz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K
В мексиканской пустыне Чиуауа находится «Зона тишины» — в ней не работает радио и падают ракеты
Microsoft объяснила необходимость неоднократной перезагрузки ряда ПК после обновления Windows 11
Chery показал настоящий «заплыв» внедорожника G700 с гребными винтами

Популярные статьи

Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter