Издание «Известия» опубликовало статью, которая рассказала о прогрессе российской науки. Речь идёт о промышленной технологии лазерной ударной обработки деталей. Эти детали выполнены из титановых и жаропрочных сплавов, обладая повышенной прочностью и устойчивостью перед коррозией. Подобные характеристики делают их пригодными для производства авиационных двигателей следующего поколения.

Метод лазерного ударного упрочнения заключается в том, что на поверхности деталей через слой воды воздействуют лазерные импульсы высокой мощности. Это приводит к возникновению микро-взрывов для деформирования поверхности без её нагрева. Результатом становится формирование в поверхностном слое сжимающих напряжений, которые не дают образовываться трещинам, рассказал участник проекта Даниил Королёв.

Руководитель проекта Максим Ляховецкий поделился полученными результатами. Обработанные с применением данной технологии детали в рамках стендовых испытаний показали значительное увеличение усталостной прочности. Также выросла долговечность, если сравнивать с изготовленными более традиционными способами деталями. Технология должна быть принята в 2027 году, и на её основе будет создан комплекс лазерной ударной обработки материалов.