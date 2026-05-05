Жители северной столицы России также испытывают затруднения со связью

Жители Москвы и Санкт-Петербурга во вторник, 5 мая, столкнулись с трудностями при использовании мобильного интернета, пишет издание РБК. Помимо жалоб в мессенджерах и социальных сетях, свидетельства этого появляются на сервисах DownDetector и «Сбой.рф».

Первый из них показывает, что количество проблем в работе мобильного интернета увеличилось в 8:00 утра. Пострадали абоненты таких провайдеров, как «Билайн», Yota, МТС и Т2. У последнего перебои в работе возникают не только в Москве, но и в области. Пользователи утверждают, что среди прочих не работают входящие в белый список сайты.

Помимо сайтов, происходят неполадки в работе терминалов оплаты, хотя в них первые трудности возникли ещё накануне вечером.

Жалуются и пользователи других регионов, в число которых вошли Татарстан, Республика Марий Эл, Челябинская, Тюменская и Иркутская области.

В понедельник некоторые операторы мобильной связи начали рассылать своим абонентам СМС-сообщения с предупреждением о том, что доступ в интернет будет ограничен в период с 5 по 9 мая. Подобные ограничения происходят и в других российских областях.

В связи с таким развитием событий рекомендации по работе с банковскими сервисами дал «Сбер», выпустивший пресс-релиз. По словам представителей банка, в ближайшие дни возможны проблемы с доступом в приложения «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес». Могут наблюдаться задержки с получением СМС-кодов для подтверждения доступа. Банк напоминает, что эти коды сохраняются в мобильном приложении в разделе истории операций. При подключении к Wi-Fi или восстановлении мобильной связи их можно просмотреть здесь.

В приложении «СберБизнес» рекомендуется настроить альтернативные методы авторизации, в том числе по пин-коду или QR-коду. Проще же всего пользоваться Wi-Fi.