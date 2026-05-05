Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
РБК: Москвичи во вторник столкнулись с обещанными днём ранее перебоями в работе мобильного интернета
Жители северной столицы России также испытывают затруднения со связью

Жители Москвы и Санкт-Петербурга во вторник, 5 мая, столкнулись с трудностями при использовании мобильного интернета, пишет издание РБК. Помимо жалоб в мессенджерах и социальных сетях, свидетельства этого появляются на сервисах DownDetector и «Сбой.рф».

Первый из них показывает, что количество проблем в работе мобильного интернета увеличилось в 8:00 утра. Пострадали абоненты таких провайдеров, как «Билайн», Yota, МТС и Т2. У последнего перебои в работе возникают не только в Москве, но и в области. Пользователи утверждают, что среди прочих не работают входящие в белый список сайты.

Помимо сайтов, происходят неполадки в работе терминалов оплаты, хотя в них первые трудности возникли ещё накануне вечером.

Жалуются и пользователи других регионов, в число которых вошли Татарстан, Республика Марий Эл, Челябинская, Тюменская и Иркутская области.

Изображение: Gemini

В понедельник некоторые операторы мобильной связи начали рассылать своим абонентам СМС-сообщения с предупреждением о том, что доступ в интернет будет ограничен в период с 5 по 9 мая. Подобные ограничения происходят и в других российских областях.

В связи с таким развитием событий рекомендации по работе с банковскими сервисами дал «Сбер», выпустивший пресс-релиз. По словам представителей банка, в ближайшие дни возможны проблемы с доступом в приложения «Сбербанк Онлайн» и «СберБизнес». Могут наблюдаться задержки с получением СМС-кодов для подтверждения доступа. Банк напоминает, что эти коды сохраняются в мобильном приложении в разделе истории операций. При подключении к Wi-Fi или восстановлении мобильной связи их можно просмотреть здесь.

В приложении «СберБизнес» рекомендуется настроить альтернативные методы авторизации, в том числе по пин-коду или QR-коду. Проще же всего пользоваться Wi-Fi.

#россия #интернет #москва #рунет #блокировки #мобильный интернет #петербург #рбк
Источник: rbc.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В России создали проект уникального дирижабля с несущим винтом для малой авиации
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Пользователи Windows 11 обратили внимание на появление предупреждения о вредоносных программах
Ретро-игровые консоли TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld поступят в продажу осенью 2026 года
Остросюжетный боевик «Человек в огне» от Netflix с Яхьей Абдул-Матином II возглавил мировой чарт
В Москве спроектировали волнообразную двухслойную самонесущую крышу для нового наццентра «Россия»
РКН планирует к 2030 году контролировать до 98% трафика Рунета и заблокировать 92% VPN-сервисов
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Доход производителя унитазов Toto от ИИ превысил выручку от сантехники
Эксперт сравнил игровую производительность Core 9 273PQE с 12 P-ядрами и Core i9-14900K

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter