Несколько слоёв говорят о заселении основанного Александром Македонским существующего и по сей день города в эллинистический, римский и византийский периоды

В центре Александрии, в районе Мухаррам-Бек, египетские археологи нашли архитектурные остатки, в число которых вошли круглая общественная баня (толос) позднего птолемеевского периода и руины богатой жилой виллы римской эпохи. Раскопки проводились перед началом строительства современной инфраструктуры с целью сохранения археологических памятников.

Изображение: Министерство туризма и древностей

Общественные бани в те времена использовались как для поддержания чистоты населения, так и для проведения лечебных процедур. Археологи предполагают, что под землёй сохранились и другие соединённые между собой помещения.

Поблизости нашли римскую виллу, которая могла принадлежать состоятельному владельцу. Вывод сделан на основании того, что здесь обнаружены замысловатые мозаичные полы, выполненные в стилях Opus Tessellatum и Opus Sectile. Это означает высокое мастерство, которое указывает на художественные школы Александрии в эпоху классической античности. Также здесь нашли сложные системы водоотведения и небольшой бассейн с подключением к разветвлённой сети водоснабжения.

Найдена коллекция разнообразных артефактов, связанных с греко-римским наследием. В их число вошли мраморные статуи с изображением греческого бога медицины Асклепия и Вакха (Диониса). Статуя без головы может изображать богиню Афину или её римский аналог Минерву.

Наличие статуи Асклепия может означать, что на этой территории были лечебные и терапевтические заведения. Монеты, керамика и запечатанные амфоры для транспортировки вина и оливкового масла указывают на развитые морские торговые сети, которые связывали город в Египте со средиземноморским миром.

Сделанные открытия дополняют карты XIX века, созданные астрономом Махмудом Беем Эль-Фалаки. Он первым начал картографирование древней Александрии с использованием топографических измерений.

Городской район Мухаррам-Бек оставался в пределах городских стен до византийской эпохи. Изменения в городской планировке привели к снижению его значимости.

В настоящее время учёные оценивают находки и выбирают, какие из них будут выставлены в Греко-римском музее в Александрии.