Блогер
Почти две трети россиян заинтересованы в подработках для получения дополнительного дохода
Опрос портала hh.ru показал увеличение числа ищущих дополнительные заработки во всех возрастных категориях

Хотя официальный уровень безработицы в России низкий и составляет 2,1%, это далеко не означает, что все имеющие работу довольны ею, в первую очередь уровнем оплаты. Портал по поиску работы hh.ru провёл опрос, согласно которому по итогам первого квартала 2026 года количество заинтересованных в подработках выросло с прежних 47% до 49%. В возрастной категории от 55 лет таких оказалось 52%. Меньше всего стремятся перетруждаться представители молодого поколения возрастом 18–24 года, а именно 41%.

Статистика компании «Авито Подработка» приводит значительно более высокие цифры. Речь идёт о росте интереса к подработкам в 2,4 раза за год.

Изображение: Gemini

22% желающих найти подработку хотят создать финансовую подушку, 16% копят на покупки, поездки или мероприятия. Столько же опрошенных нуждается в деньгах для оплаты обучения и для погашения кредитов. 28% хотят потратить деньги на проведение досуга.

По словам представительницы hh.ru, статистика говорит о потребности граждан в получении дополнительного дохода и о возможности рынка труда удовлетворить эту потребность. В ряде отраслей количество вакансий с частичной занятостью увеличилось. В сфере добычи сырья рост составил 50%, в розничной торговле количество подобных вакансий выросло на 20%, в страховании на 14%.

#россия #работа #зарплата #занятость #подработки
Источник: mk.ru
