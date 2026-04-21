«Коммерсантъ»: Две трети российских компаний не планируют нанимать сотрудников до конца 2026 года
Данные Центробанка говорят также о сокращении занятости уже трудоустроенных сотрудников

Доклад Центробанка под названием «Региональная экономика» рассказал о том, что в России на рынке труда спрос на рабочую силу падает. Согласно проведённым среди компаний опросам, по итогам марта доля сказавших о нехватке работников за минувшие 2 года составила 51%. Падение спроса и попытки сократить расходы приводят к тому, что новые работники становятся ненужными.

При этом компании не стремятся сокращать уже имеющихся сотрудников, переводя их на частичную занятость. Они опасаются, что если ситуация улучшится, у них возникнут трудности с наймом персонала.

По итогам последнего квартала 2025 года количество работающих неполное время сотрудников и находящихся в простое выросло до 1,6 млн человек. Это дало рост на 9,9% по сравнению со вторым кварталом 2025 года. Данный показатель стал максимальным после пандемии.

Изображение: Gemini

1,3 млн сотрудников работали неполное время, тогда как 200 тысяч находились в простое. В результате безработица по итогам февраля сохраняется на низком уровне в 2,1%.

64% опрошенных компаний в этом году не собираются менять численность персонала. Главной причиной этого является низкий спрос на выпускаемую продукцию. 14% предприятий не исключают увольнений на уровне в 10% от численности штата. 20% компаний собираются увеличить количество сотрудников.

До конца года поднять зарплаты планируется в 40% компаний. Рост составит 10–15%. Четверть предприятий собираются сохранить зарплату на прежнем уровне, а каждое третье хочет уменьшить уровень оплаты труда.

Сокращая рабочую неделю до 4 или 3 дней, в первую очередь в промышленности и добыче, компании предлагают сотрудникам в освободившееся время работать в качестве самозанятых. В результате численность самозанятых к настоящему времени выросла до 16 млн человек.

#россия #рынок труда #зарплата #занятость #рынок труда в россии
Источник: kommersant.ru
