Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Samsung опубликовала финансовые результаты первого квартала с рекордной прибылью благодаря ИИ
93% прибыли южнокорейской компании принесло подразделение полупроводниковых чипов

В начале апреля компания Samsung опубликовала предварительные финансовые результаты первого квартала 2026 года. В последний день месяца наступила пора публикации итоговых результатов с января по март. Доход и операционная прибыль южнокорейского производителя достигли рекордных показателей на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта. Полупроводниковое подразделение компании принесло 93% от всей прибыли.

Доход компании в целом составил примерно $97,38 млрд, а операционная прибыль равна $41,6 млрд. Рост по сравнению с предыдущим кварталом достиг 43%. Оба показателя являются рекордными в истории южнокорейского производителя за счёт спроса на чипы памяти для серверов и облачных сервисов компаний вроде Amazon, Google, Microsoft и OpenAI.

Изображение: Gemini

Выпускающее чипы подразделение Device Solutions (DS) указало рост доходов на 86% по сравнению с последним кварталом 2025 года. Свой вклад в этот результат внесло повышение цен на чипы памяти. Также Samsung начала поставки памяти типа HBM4 и SOCAMM2 для Nvidia, которая применяет их в составе ускорителей Vera Rubin.

Выпускающее смартфоны подразделение тоже оказалось прибыльным, но не настолько. Отделы Samsung MX и Samsung Networks принесли доход в сумме $27,71 млрд и операционную прибыль $2,04 млрд.

Продающие бытовую технику, мониторы, телевизоры и аудиопродукты подразделения Samsung Visual Display (VD) и Digital Appliances (DA) показали доход $10,4 млрд с прибылью $145,45 млн.

#смартфоны #samsung #финансы #искусственный интеллект #память
Источник: sammobile.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter