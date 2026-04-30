93% прибыли южнокорейской компании принесло подразделение полупроводниковых чипов

В начале апреля компания Samsung опубликовала предварительные финансовые результаты первого квартала 2026 года. В последний день месяца наступила пора публикации итоговых результатов с января по март. Доход и операционная прибыль южнокорейского производителя достигли рекордных показателей на фоне продолжающегося бума искусственного интеллекта. Полупроводниковое подразделение компании принесло 93% от всей прибыли.

Доход компании в целом составил примерно $97,38 млрд, а операционная прибыль равна $41,6 млрд. Рост по сравнению с предыдущим кварталом достиг 43%. Оба показателя являются рекордными в истории южнокорейского производителя за счёт спроса на чипы памяти для серверов и облачных сервисов компаний вроде Amazon, Google, Microsoft и OpenAI.

Изображение: Gemini

Выпускающее чипы подразделение Device Solutions (DS) указало рост доходов на 86% по сравнению с последним кварталом 2025 года. Свой вклад в этот результат внесло повышение цен на чипы памяти. Также Samsung начала поставки памяти типа HBM4 и SOCAMM2 для Nvidia, которая применяет их в составе ускорителей Vera Rubin.

Выпускающее смартфоны подразделение тоже оказалось прибыльным, но не настолько. Отделы Samsung MX и Samsung Networks принесли доход в сумме $27,71 млрд и операционную прибыль $2,04 млрд.

Продающие бытовую технику, мониторы, телевизоры и аудиопродукты подразделения Samsung Visual Display (VD) и Digital Appliances (DA) показали доход $10,4 млрд с прибылью $145,45 млн.