Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Производители памяти за первый квартал 2026 года заработали больше, чем за весь прошлый год
Во втором квартале рост цен составит 40%

Производители оперативной и флеш-памяти за год получили прирост прибыли в 17 раз, за что им стоит поблагодарить искусственный интеллект. О таком росте cообщила компания ADATA. Дефицит памяти бьёт по потребительской электронике, поскольку цены на неё продолжают расти.

Спрос продолжает находиться на рекордно высоком уровне, поскольку для ИИ-серверов нужно всё больше памяти типа DRAM. Это позволяет производителям и дальше поднимать цены, не опасаясь того, что покупателей не найдётся.

Помимо ADATA, в выигрыше оказались такие производители, как Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech. Все они отчитались о рекордных показателях прибыли и повышении рентабельности.

Изображение: Gemini

По словам председателя ADATA, результаты первого квартала станут лишь началом отличного года. Производители вносят изменения в структуру выпускаемой продукции, сближая предложения DDR4 и DDR5. Дефицит высокоскоростной памяти HBM сохраняется, поэтому ситуация с DRAM в ближайшее время вряд ли станет лучше. Глава ADATA уверен, что финансовые результаты первого квартала демонстрируют вступление рынка памяти в новую фазу долгосрочного дефицита предложения.

Недавно сообщалось, что компания Macronix заняла освободившееся после ухода Samsung место на рынке DRAM в начальном ценовом диапазоне. Таким образом, компании масштабом поменьше берут на себя производство памяти по не самым современным технологиям, которая остаётся востребованной.

Растёт спрос и на флеш-память NAND. По словам представителей ADATA, у неё есть внушительный запас пластин NAND, но даже его не хватит для удовлетворения имеющегося спроса. При этом Samsung скоро может сократить объём производства DRAM и NAND из-за забастовки своих сотрудников.

Производители предупреждают о повышении цен на память во втором квартале примерно на 40%.

#ddr5 #оперативная память #ddr4 #nand #dram #adata #дефицит памяти #кризис памяти #памятная монета
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter