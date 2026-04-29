Во втором квартале рост цен составит 40%

Производители оперативной и флеш-памяти за год получили прирост прибыли в 17 раз, за что им стоит поблагодарить искусственный интеллект. О таком росте cообщила компания ADATA. Дефицит памяти бьёт по потребительской электронике, поскольку цены на неё продолжают расти.

Спрос продолжает находиться на рекордно высоком уровне, поскольку для ИИ-серверов нужно всё больше памяти типа DRAM. Это позволяет производителям и дальше поднимать цены, не опасаясь того, что покупателей не найдётся.

Помимо ADATA, в выигрыше оказались такие производители, как Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech. Все они отчитались о рекордных показателях прибыли и повышении рентабельности.

По словам председателя ADATA, результаты первого квартала станут лишь началом отличного года. Производители вносят изменения в структуру выпускаемой продукции, сближая предложения DDR4 и DDR5. Дефицит высокоскоростной памяти HBM сохраняется, поэтому ситуация с DRAM в ближайшее время вряд ли станет лучше. Глава ADATA уверен, что финансовые результаты первого квартала демонстрируют вступление рынка памяти в новую фазу долгосрочного дефицита предложения.

Недавно сообщалось, что компания Macronix заняла освободившееся после ухода Samsung место на рынке DRAM в начальном ценовом диапазоне. Таким образом, компании масштабом поменьше берут на себя производство памяти по не самым современным технологиям, которая остаётся востребованной.

Растёт спрос и на флеш-память NAND. По словам представителей ADATA, у неё есть внушительный запас пластин NAND, но даже его не хватит для удовлетворения имеющегося спроса. При этом Samsung скоро может сократить объём производства DRAM и NAND из-за забастовки своих сотрудников.

Производители предупреждают о повышении цен на память во втором квартале примерно на 40%.