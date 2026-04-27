Изображение очков Samsung Galaxy Glasses показало оправу весом 50 г и отсутствие дисплея
Этот вариант очков ожидается в нынешнем году на процессоре Snapdragon AR1

Компания Samsung готовит новый для себя продукт, надеясь, что рынок умных очков всё же станет более-менее популярным. Появились изображения очков Galaxy Glasses, которые похожи на продукты некоторых конкурентов, в том числе Google Gemini Glasses.

Изображение: OnLeaks и Android Headlines

Опубликовали эти изображения инсайдер OnLeaks и издание Android Headlines. Гаджет работает под управлением операционной системы Android XR с применением искусственного интеллекта Gemini. Рассматриваемый вариант очков известен внутри Samsung под кодовым именем Jinju. Его отличительной чертой является отсутствие дисплея micro-LED. Такой дисплей будет у других очков Samsung, пока известных под кодовым именем Haean. Это соответствует предыдущей утечке информации от ноября 2025 года.

Очки без дисплея могут быть представлены до конца года с ценой в диапазоне от $379 до $499. Вариант со встроенным дисплеем ожидается в 2026 году по цене $600-$900.

Изображение: OnLeaks и Android Headlines

В 2025 году Samsung объявила о сотрудничестве с фирмами Warby Parker и Gentle Monster, которые должны дать ей привлекательные оправы для очков. Что касается более технических характеристик, здесь ожидается использование процессора Qualcomm Snapdragon AR1 и аккумулятора ёмкостью 155 мАч. Очки нынешнего года получат фотохромные линзы-хамелеоны, камеру Sony IMX681 12 Мп, направленные динамики с костной проводимостью и вес всего 50 г. Очки также будут поддерживать Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Используя искусственный интеллект, очки Samsung помогут с переводом текстов на иностранных языках, смогут фотографировать, показывать прогноз погоды и маршруты из карт Google. Всё это будет работать посредством голосовых команд.

#samsung #смарт-часов
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Netflix объявил официальную дату выхода фильма «Энола Холмс 3»
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР
Китай создал первую в мире технологию производства электроэнергии из угля с нулевым выбросом CO₂
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
Клиенты стали покупать больше дефектных CPU Intel из-за массового роста спроса на процессоры
Археологи обнаружили в Чехии инструмент возрастом 2000 лет для изготовления легионерской кольчуги
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
Bloomberg: Задержка с выпуском модели DeepSeek V4 свидетельствует о переходе на китайские чипы
В США провели испытания мощнейшего вращающегося детонационного двигателя
PlayCast и FarBridge запустили мобильную версию игры RWBY: Grimm Eclipse без портирования

Популярные статьи

«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter