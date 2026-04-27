Этот вариант очков ожидается в нынешнем году на процессоре Snapdragon AR1

Компания Samsung готовит новый для себя продукт, надеясь, что рынок умных очков всё же станет более-менее популярным. Появились изображения очков Galaxy Glasses, которые похожи на продукты некоторых конкурентов, в том числе Google Gemini Glasses.

Изображение: OnLeaks и Android Headlines

Опубликовали эти изображения инсайдер OnLeaks и издание Android Headlines. Гаджет работает под управлением операционной системы Android XR с применением искусственного интеллекта Gemini. Рассматриваемый вариант очков известен внутри Samsung под кодовым именем Jinju. Его отличительной чертой является отсутствие дисплея micro-LED. Такой дисплей будет у других очков Samsung, пока известных под кодовым именем Haean. Это соответствует предыдущей утечке информации от ноября 2025 года.

Очки без дисплея могут быть представлены до конца года с ценой в диапазоне от $379 до $499. Вариант со встроенным дисплеем ожидается в 2026 году по цене $600-$900.

В 2025 году Samsung объявила о сотрудничестве с фирмами Warby Parker и Gentle Monster, которые должны дать ей привлекательные оправы для очков. Что касается более технических характеристик, здесь ожидается использование процессора Qualcomm Snapdragon AR1 и аккумулятора ёмкостью 155 мАч. Очки нынешнего года получат фотохромные линзы-хамелеоны, камеру Sony IMX681 12 Мп, направленные динамики с костной проводимостью и вес всего 50 г. Очки также будут поддерживать Wi-Fi и Bluetooth 5.3.

Используя искусственный интеллект, очки Samsung помогут с переводом текстов на иностранных языках, смогут фотографировать, показывать прогноз погоды и маршруты из карт Google. Всё это будет работать посредством голосовых команд.