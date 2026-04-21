Проблемы с мобильным интернетом и обещание ужесточить контроль за безналичными расчётами заставляют переходить на бумажные деньги

Издание «Известия» сообщает, что в начале апреля объём наличных денег в обращении в России вырос на 240 млрд рублей. В первую очередь это произошло из-за ограничений мобильного интернета, благодаря которым нельзя быть уверенным в том, получится ли оплатить ту или иную услугу или товар безналичным способом или нет.

С 1 по 17 апреля из банков в оборот попала сумма в размере 470 млрд рублей. В рекордные дни этот показатель был более чем 50 млрд рублей.

Популярность наличных растёт с начала 2026 года. В марте в обращении их стало больше на 300 млрд рублей.

Помимо проблем с мобильным интернетом, заставляет переходить на бумажные деньги контроль со стороны властей и банков. Ещё в конце прошлого лета банки усилили контроль, и всё больше операций теперь считаются ими подозрительными. В результате счета и переводы блокируются, после чего разблокировать их может оказаться непросто.

Изменения налогов для бизнеса также заставляют предпринимателей переходить на наличные. Всё чаще встречаются товары, которые за наличные продаются по более низкой цене, чем при безналичном расчёте.

Эксперты полагают, что по итогам года спрос на наличные может вырасти на 2-3 трлн рублей.