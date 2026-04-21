Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
«Известия»: объём наличных в обращении в России за неделю вырос на 240 млрд рублей
Проблемы с мобильным интернетом и обещание ужесточить контроль за безналичными расчётами заставляют переходить на бумажные деньги

Издание «Известия» сообщает, что в начале апреля объём наличных денег в обращении в России вырос на 240 млрд рублей. В первую очередь это произошло из-за ограничений мобильного интернета, благодаря которым нельзя быть уверенным в том, получится ли оплатить ту или иную услугу или товар безналичным способом или нет.

С 1 по 17 апреля из банков в оборот попала сумма в размере 470 млрд рублей. В рекордные дни этот показатель был более чем 50 млрд рублей.

Популярность наличных растёт с начала 2026 года. В марте в обращении их стало больше на 300 млрд рублей.

Изображение: Gemini

Помимо проблем с мобильным интернетом, заставляет переходить на бумажные деньги контроль со стороны властей и банков. Ещё в конце прошлого лета банки усилили контроль, и всё больше операций теперь считаются ими подозрительными. В результате счета и переводы блокируются, после чего разблокировать их может оказаться непросто.

Изменения налогов для бизнеса также заставляют предпринимателей переходить на наличные. Всё чаще встречаются товары, которые за наличные продаются по более низкой цене, чем при безналичном расчёте.

Эксперты полагают, что по итогам года спрос на наличные может вырасти на 2-3 трлн рублей.

#россия #финансы #банки #деньги #известия #наличные
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
3
Археологи обнаружили в Краснодарском крае кошельки с древними монетами, в том числе фальшивыми
1
Сотрудник компании спас от утилизации несколько десятков модулей DDR4 по 32 ГБ стоимостью $20 000
1
Основатель Telegram назвал видеоигры 90-х главным уроком для бизнеса
+
Археологи нашли в египетской мумии папирус «Каталог кораблей» из «Илиады» Гомера
+
Hitachi показала 384-тонный электрический карьерный самосвал в Замбии
3
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 сравнялась по производительности с четырьмя RTX 5090
1
Импортозамещённая «кола» заняла первое место в ходе слепой дегустации у россиян
+
Nvidia теряет поддержку лояльной аудитории геймеров из-за переориентации бизнеса на ИИ-чипы
5
Battlefield Studios анонсировала масштабные обновления шутера Battlefield 6 на 2026 год
+
В ЕС призывают технокомпании перейти на удалёнку для снижения расхода топлива
+
Белый дом проверит загадочные обстоятельства гибели ученых NASA и физиков
+
GM внедрила ИИ для создания 3D-рендеров автомобилей за один день
+
Коммерсантъ: Цены на маркетплейсах в России могут вырасти на 25% к концу года
2
Для существования жизни на планете размером с Землю необходимо не менее 20% воды земных океанов
+
Робот Honor пробежал полумарафон в Пекине быстрее мирового человеческого рекорда
3
Удачливый покупатель приобрёл запечатанную RTX 4060 Ti всего за $12 в магазине по распродаже
1
Ваза за 4 доллара из секонд-хенда оказалась 1200-летним сокровищем майя
7
В США возникли трудности в строительстве дата-центра имени Трампа
+
Китай возобновляет проекты по производству дешёвого газа из угля
+

Популярные статьи

7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
6
Обзор и тестирование "Царь-карты" MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6
10
Обзор игровой клавиатуры MSI Forge GK600 TKL Wireless в двух цветах Sky и Violet
1

Сейчас обсуждают

Иван Горохов
12:20
Что-то убавилось бесплатных бета тестеров индусов. Никто не подскажет почему?
Инсайдер KeplerL2: Microsoft пока не вносила какие-либо кастомизации в GPU следующей Xbox
Константин Босов
12:18
Старая Нокиан была резина, и стоила дешевле топовая чем сейчас дешманский айкон, вернее он очень дорогой, а тесты у него ниже посредственных, а отзывы ещё хуже. Импортозаместили, мать его
В Ленобласти на мощностях ушедшего из РФ финского завода Nokian Tyres нарастили производство шин
222
12:15
щетка и мелок на конце, тряпка в комплекте
На автомобилях Lada может появиться система проекции параметров на лобовое стекло
Любое Имя
12:07
Ну надо попонятней кукуев
7 лучших процессоров для сборки недорогого игрового ПК в 2026 году
Апшеронский Скакел
12:03
Чего не на фронте?
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Апшеронский Скакел
12:03
Врачи с тобой ничего не могут сделать, твоя болезнь не лечится
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
iponec
11:52
Что вообще происходит с мессенджером MAX? Его официально запустили еще в марте 2025 года, прошел уже целый год, а ощущение, что на него просто забили. Я пытаюсь вести там обычный городской канал, и эт...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
iponec
11:44
Так это и есть аттракцион по распилу бабла, доработок не предвидится. Даже чат бота сделать нельзя. У меня на рабочем ПК вот такая история с этим прекрасным мессенджером. Уж хрен знает мог ли я сам ч...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
OgoGoLog
11:42
Украл пост с Пикабу и довольный? Своего контента родить не можешь? То ИИ, то копипаста.
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
iponec
11:39
Однажды возмущение неполадками в махе достигнет предела И Песков, сделав удивление на лице скажет - а при чем тут кремль и правительство??? Это частная фирма, никто никого ставить себе мах не заставл...
Mediascope: Мессенджер MAX в России занял первое место по активности у пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter