Без регистрации устройства не смогут функционировать в российских сетях мобильной связи

Операторы мобильной связи обратились в Минцифры с идеей о том, что оплата за попадание устройств в базу данных IMEI должна отправляться им. Эта регистрация должна дать отрасли финансовую поддержку и уменьшить количество серого импорта.

«Известия» пишут, что российские операторы задумали создать целевой фонд развития сетей связи. Базы IMEI существуют в таких странах, как Турция или Казахстан. Не входящие в них устройства операторами не обслуживаются.

По мнению авторов инициативы, отказ от серого импорта даст бюджету примерно 30 млрд руб. в виде налогов. Вопрос обсуждается ещё с 2025 года, но пока официально не сообщается, кому придётся платить: пользователям, продавцам или обеим сторонам.

Желание операторов дополнительно заработать вызвано необходимостью менять западное оборудование, развивать инфраструктуру под растущий объём трафика, а также высокая закредитованность отрасли. Высокая ключевая ставка не способствует появлению инвесторов для крупных проектов с большим сроком окупаемости. При этом пристальный контроль со стороны регулирующих органов не позволяет операторам поднимать тарифы на услуги связи выше уровня инфляции.