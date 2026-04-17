Речь идёт о ежемесячно получающих на карты суммы не менее 200 тысяч рублей

В конце марта в Государственную думу был внесён законопроект с целью усиления контроля за поступлениями денежных средств физическим лицам. В результате неподтверждённые безналичные доходы размером от 2,4 млн рублей ежегодно могут автоматически привлечь внимание налоговых органов. Подобные поступления могут считаться признаками незадекларированной предпринимательской деятельности. Ожидается, что этот контроль начнёт действовать в 2027 году.

В настоящее время налоговая служба имеет ограниченный доступ к банковским данным. Лишь при проверке или международном обмене данными запрашиваются выписки по счетам физических лиц. В случае введения поправок возможности ФНС будут значительно расширены. Также ожидается усиленная идентификация владельцев счетов при помощи ИНН и усиление контроля за импортом.

Эксперты полагают, что эти изменения могут касаться 7–10 млн человек. Речь идёт об оказывающих услуги лицах, сдающих в аренду помещения для проживания или торговли, при этом не имеющих самозанятости и не являющихся индивидуальными предпринимателями.

По мнению специалистов, в сфере теневой самозанятости находится 20–22% занятых, примерно 15 млн человек. Очевидно, что от 200 тысяч рублей в месяц зарабатывает меньшая часть этих людей.

Аналитики полагают, что усиление контроля приведёт к росту числа расчётов в наличных, в первую очередь в бытовых услугах. Также может стать востребованным использование посредников и распределение поступлений между доверенными лицами, друзьями и родственниками. Спрос на наличные может вырасти на 2–3 трлн руб.