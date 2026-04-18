Эксперты говорят, что рост аудитории происходит последние неделю или две

В пятницу, 17 апреля, у российских пользователей мессенджер Telegram начал работать без использования VPN и прокси. Сообщается, что речь идёт о платных подписчиках тарифа Premium на платформе Android. В результате начала увеличиваться активность и численность пользователей мессенджера, о чём говорит статистика сервиса TGStat.

По мнению экспертов, аудитория в Telegram увеличивается на протяжении последней пары недель, поскольку желающие взяли на вооружение средства обхода ограничений. Численность подписчиков наиболее крупных на русском языке с начала апреля выросла у кого на десятки, а у кого на сотни тысяч человек.

В качестве примера «Известия» приводят канал Telega, который является лидером в рейтинге сервиса TGStat. 8 апреля количество подписчиков у него было 3,4 млн человек, с начала апреля спад составил 24,4% от пиковых значений. Вечером 17 апреля эта численность увеличилась примерно на 400 тысяч.

Вместе с ростом числа читателей изменилась структура потребления контента, пишет издание «Известия». Пользователи стали чаще просматривать посты, чаще подписываются на каналы и больше пользуются сервисами в составе платформы.

Статистика за 17 апреля показывает, что рост наблюдался у каналов всех категорий, включая новостные и узкоспециализированные. Таким образом, речь не о локальном явлении, а о системном процессе. Часть пользователей является более активной, тогда как другие подписываются на каналы и никак с ними не взаимодействуют.

Ранее проведённое исследование показало, что с 15 марта по 1 апреля количество просмотров каналов уменьшилось примерно на 17%. Со 2 по 16 апреля наблюдался рост на 5%, что равнозначно примерно 5 млн пользователей.

В свете блокировок Telegram усилилась активность злоумышленников. Одни из них продают фальшивые подписки на Telegram Premium, другие распространяют фальшивые ускорители медленно работающего мессенджера, а некоторые занимаются массовым созданием ферм ботов.