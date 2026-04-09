Основатель мессенджера Telegram говорит о повсеместном распространении цензуры и слежки в глобальной сети

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своём канале поделился мнением по поводу того, что Евросоюз всё чаще прибегает к слежке в интернете и усиливает цензуру. Для этого якобы задействуют подконтрольные государствам неправительственные организации и средства массовой информации.

По мнению Дурова, Евросоюз применяет структуру AI Forensics. Он называет её работающей на Еврокомиссию и говорит о финансировании со стороны Джорджа Сороса.

Изображение: Telegram

Дуров рассказал о преследовании Telegram со стороны Еврокомиссии, которая называет мессенджер проблемой. По его словам, европейским властям не нравится, что пользователи могут свободно обсуждать любые вопросы в группах.

В качестве примера Дуров опубликовал скриншот государственного телеканала France24, на котором говорится, что пользователи могут свободно делиться оскорбляющим контентом из различных социальных сетей посредством Telegram. По словам Дурова, существует список изданий, задействованных в атаке на мессенджер. В этот список вошли такие крупные средства массовой информации, как Le Figaro, El País, Der Spiegel, Wired, Le Parisien и ряд других.

Изображение: France24 / Telegram-канал Павла Дурова

Дуров считает, что попытки манипулировать обществом ведут к исчезновению последних остатков свободы. Также он полагает, что подобные организации утратили доверие людей ещё во времена пандемии COVID.

Подобная критика со стороны Дурова звучит не впервые. По его мнению, Евросоюз сознательно задаёт невыполнимые правила и наказывает не желающие ограничивать свободу слова компании.