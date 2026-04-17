Высокий уровень спроса со стороны рынка искусственного интеллекта заставляет южнокорейского производителя ускориться

Память типа HBM является важной частью ускорителей для работы экосистемы искусственного интеллекта. Одним из ведущих мировых производителей такой памяти является компания Samsung. Чтобы соответствовать темпам роста сегмента искусственного интеллекта, Samsung приняла решение сократить длительность цикла разработки этой памяти. Об этом сообщило южнокорейское издание Busan.

Изображение: Samsung / wccftech.com

В прежние годы Samsung тратила два года на введение новых стандартов HBM. Сейчас компания выпускает память HBM3E, на очереди версия HBM4. Её ждут в этом году вместе с ускорителями NVIDIA Rubin и AMD Instinct MI400.

Samsung постарается соответствовать отраслевым стандартам, в рамках которых новые ускорители искусственного интеллекта выходят ежегодно. Одновременно с этим она намеревается нарастить конкурентное преимущество перед компаниями Micron и SK hynix. Это должно дать ей возможность занять ведущую позицию при выпуске памяти HBM5.