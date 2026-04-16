Дефицит памяти и высокие цены превратили рынок смартфонов в убыточный для многих производителей

В одной из западных социальных сетей появилось удалённое к настоящему времени сообщение от сотрудника компании OnePlus. В нём сказано, что бывшие члены европейской региональной команды OnePlus ищут новую работу после всесторонней оценки европейской рыночной ситуации. В качестве причины увольнения называют показатели эффективности бизнеса и распределения ресурсов.

Это подтверждает прежние новости о том, что OnePlus планирует покинуть мировые рынки и довольствоваться Китаем. При этом в ряде стран запуски новых продуктов компании продолжаются.

Недавно появлялись сообщения о том, что подразделение OnePlus в Индии сокращает масштабы деятельности и прекращает продажи в обычных магазинах, переходя на онлайн-торговлю.

Европа для OnePlus всегда была ещё более сложным рынком. Периодически она прекращала продажи в некоторых странах и, если возвращалась, то уже в меньшем объёме. Также случались разрывы партнёрских отношений с операторами связи.

Открытыми остаются вопросы относительно поддержки ранее выпущенных устройств в странах, в которых OnePlus планирует перестать работать. Официально компания пока не признавала планов по закрытию магазинов в Европе и любом другом регионе.