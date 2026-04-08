7 из 10 опрошенных готовы отдать работу по дому в руки человекоподобному роботу

Банк ВТБ провёл опрос, результаты которого показали, что примерно 25% участников российского рынка труда в следующие 10 лет опасаются остаться без работы из-за распространения искусственного интеллекта. В реальности с такими проблемами пока столкнулись только 7% опрошенных. Ещё 21% участников опроса слышали о таких случаях от других людей.

Если лишиться работы, за которую платят деньги, россияне не хотят, то работу по дому многие с радостью отдадут человекоподобному роботу. 16% опрошенных готовы доверить подобному устройству уборку помещения, приготовление пищи и тому подобные бытовые обязанности. Ещё 27% готовы на это с чуть меньшей уверенностью, отчасти готовы 25% участников опроса.

Изображение: Gemini

Примерно половина россиян почувствовали на себе влияние сервисов с искусственным интеллектом в плане когнитивных навыков, то есть памяти, внимания и мышления. 32% считают это влияние позитивным, 17% назвали его негативным.

Что касается финансовых советов со стороны искусственного интеллекта, им готовы доверять всего 10% опрошенных. Знакомым и финансовым консультантам доверяют больше, а каждый четвёртый не доверяет в этих вопросах вообще никому.

Опрос проводили в феврале среди жителей городов с населением не менее 100 тысяч человек. Участвовали в нём 1500 респондентов в возрастной категории 18–65 лет.