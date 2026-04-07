Они используют это программное обеспечение для создания защищённых каналов для передачи информации

Издание «Ведомости» сообщает, что российские государственные учреждения и госкомпании по итогам первого квартала 2026 года стали покупать корпоративные VPN на 22,6% чаще, чем это происходило годом ранее. Источником информации является заместитель руководителя компании «СКБ Контур» Юрий Драченин.

С января по март включительно зафиксировано 1016 процедур закупок корпоративных VPN. При этом эти закупки стали значительно дешевле прежних, поскольку общая сумма составила 2,2 млрд руб. вместо прежних 6,9 млрд руб.

Средняя начальная максимальная цена контракта по итогам первых трёх месяцев года уменьшилась на 76,2% и составила 1,98 млн руб. Главная причина этого изменения состоит в том, что годом ранее VPN приобретали в составе других крупных закупок. В этом году сервисы всё чаще покупают отдельно.

Изображение: Grok

Другая причина в том, что частично крупные бюджеты ушли в смежные категории. Зачастую приобретают не изолированный VPN, а комплексное программное обеспечение, которое даёт защищённый удалённый доступ, отвечает за сетевую безопасность, криптошлюзы и защищённую инфраструктуру связи.

Закон о защите персональных данных обязывает компании использовать VPN в процессе передачи данных посредством открытых каналов связи. Таким образом, хотя ведётся борьба с использованием VPN рядовыми пользователями, в корпоративной среде подобные программные средства неизбежно продолжат работать.

Поскольку западные разработчики программного обеспечения российский рынок по большей части покинули в 2022 году, в сегменте корпоративных VPN доминируют отечественные компании вроде UserGate и «Код безопасности».