Египетская делегация посетила входящее в состав госкорпорации предприятие «Парус электро».

Одним из самых динамично развивающихся рынков электротранспорта сейчас является Египет, который активно ищет партнёров для обеспечения растущих потребностей республики в зарядной инфраструктуре.

Источник изображения: «Росатом» / «Парус электро».

В том числе с этой целью делегация Исполнительного органа по надзору за проектами сооружения АЭС Египта посетила российское входящее в контур «Росатома» предприятие ООО «Парус электро», занимающееся производством зарядных станций для электромобилей, систем накопления энергии и сетевых солнечных инверторов.

Как отметили в «Парус электро», египетской делегации была продемонстрирована полная производственная цепочка всей интересующей арабскую республику продукции, так что компания готова содействовать в дальнейшем развитии возобновляемой энергетики и зарядной инфраструктуры в стране.

Отметим, что между Россией и Египтом сложились прочные экономические связи, так что не исключено, что в перспективе на улицах Каира и других египетских городов можно будет заметить электромобильные зарядные станции российского производства.