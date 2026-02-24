Одним из самых динамично развивающихся рынков электротранспорта сейчас является Египет, который активно ищет партнёров для обеспечения растущих потребностей республики в зарядной инфраструктуре.
В том числе с этой целью делегация Исполнительного органа по надзору за проектами сооружения АЭС Египта посетила российское входящее в контур «Росатома» предприятие ООО «Парус электро», занимающееся производством зарядных станций для электромобилей, систем накопления энергии и сетевых солнечных инверторов.
Как отметили в «Парус электро», египетской делегации была продемонстрирована полная производственная цепочка всей интересующей арабскую республику продукции, так что компания готова содействовать в дальнейшем развитии возобновляемой энергетики и зарядной инфраструктуры в стране.
Отметим, что между Россией и Египтом сложились прочные экономические связи, так что не исключено, что в перспективе на улицах Каира и других египетских городов можно будет заметить электромобильные зарядные станции российского производства.