Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» может посодействовать Египту в развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта
Египетская делегация посетила входящее в состав госкорпорации предприятие «Парус электро».

Одним из самых динамично развивающихся рынков электротранспорта сейчас является Египет, который активно ищет партнёров для обеспечения растущих потребностей республики в зарядной инфраструктуре.

Может быть интересно

Источник изображения: «Росатом» / «Парус электро».

В том числе с этой целью делегация Исполнительного органа по надзору за проектами сооружения АЭС Египта посетила российское входящее в контур «Росатома» предприятие ООО «Парус электро», занимающееся производством зарядных станций для электромобилей, систем накопления энергии и сетевых солнечных инверторов.

Как отметили в «Парус электро», египетской делегации была продемонстрирована полная производственная цепочка всей интересующей арабскую республику продукции, так что компания готова содействовать в дальнейшем развитии возобновляемой энергетики и зарядной инфраструктуры в стране.

Отметим, что между Россией и Египтом сложились прочные экономические связи, так что не исключено, что в перспективе на улицах Каира и других египетских городов можно будет заметить электромобильные зарядные станции российского производства.

#россия #технологии #техника #электромобили #наука #транспорт #египет
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
22
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
21
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
6

Сейчас обсуждают

Bamboliny
22:05
Я как самый главный "диванный эксперт" в этой теме скажу так (ну-ка, быстренько все прислушались и затаили дыхание): Чимба, я искренне рад, что привлек ваше внимание к теме, которой уже сто лет в обед...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Я - Константин
22:03
сколько стоит заказать статью на рекламу у Вас ? без шуток
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
21:55
ну если зимой вместо отопления системный блок использовать 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
21:32
Что можно собрать на DDR4. Это AM4 макс 5950Х и LGA 1700 макс 14900КS выбор очевиден. на LGA 1700 есть Pci-E 5.0 на ам4 Pci-E 4.0 Разницу процессор по гуглите если что.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Михаил Barash Андреев
21:16
Если сейчас машины (подчёркиваю: бюджетные машины) легко ездят по 500к км и живут по 15-20 лет, а раньше сгнивали за пяток сезонов, то, наверное, не шутка.
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
3vova1vova2
21:13
автора оправдывать не буду, но уксусная кислота медь не возьмет от слова совсем, а вот олово, свинец, железо - разъест ... учить химию в школе надо было ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Китя.
21:10
Кончь иди пассися.
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
lighteon
21:05
Все забываю в личку написать. Есть ли вариант активировать Gallium Nine использовав старый дистрибутив какой-нибудь Lubuntu 22.04/24.04, чтобы Mesa не обновилась до 25.1?.. Я провозился пару дней с De...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Вова Соколов
21:03
А какая платформа поддерживает писие 6.0 ???
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
Roditch
21:02
Про "возросшее качество автомобилестроения" это шутка такая?
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter