Новый аппарат обладает тремя камерами с разрешением 50 Мп и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч

На ежегодной выставке Mobile World Congress в Барселоне компания Motorola рассказала о характеристиках своего следующего складного смартфона RAZR Fold. Устройство обладает внутренним экраном с диагональю 8,1 дюйма и разрешением 2К. Размер внешнего экрана составляет 6,6 дюйма. Поддерживаются стандарты HDR 10+ и Dolby Vision. Внешний экран способен достигать частоты обновления 165 Гц, внутренний довольствуется значением 120 Гц.

Изображение: Harish Jonnalagadda / Android CentralЧто касается фотографических возможностей, установлена основная камера Sony Lytia 828 с диафрагмой f/1.6, размером 1/1,28 дюйма и размером пикселей 2,44 мкм. Имеется также телеобъектив Sony Lytia 600 с диафрагмой f/2.4 и трёхкратным оптическим зумом, а третьей камерой является широкоугольная с разрешением 50 Мп и углом обзора 122°.

Может быть интересно

На внешней стороне располагается камера 32 Мп, а внутри находится ещё одна с разрешением 20 Мп. Производитель утверждает, что по фотографическим возможностям это лучший складной смартфон Северной Америки и второй среди всех смартфонов в целом.

Изображение: Harish Jonnalagadda / Android CentralДля обеспечения продолжительной работы используется кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Всё это работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 5. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, хранилище 512 ГБ. На защиту от воды и пыли указывают стандарты IP4 и IP49.

Толщина корпуса устройства равна 4,6 мм, весит аппарат 243 г. Motorola обещает 7 лет обновлений Android и столько же лет патчей безопасности, догнав наконец в этом плане лидеров.