Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Microsoft: большинство офисных сотрудников находятся под угрозой сокращений из-за ИИ уже в 2026 году
Искать новые сферы деятельности может потребоваться юристам, бухгалтерам, маркетологам

Глава подразделения искусственного интеллекта в компании Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) считает, что ИИ в следующие 12-18 месяцев способен заменить большинство офисных сотрудников. Такое мнение он высказал в интервью изданию Financial Times.

По его словам, искусственный интеллект общего назначения сможет делать всё то же самое, что и офисные сотрудники разных специальностей. Microsoft от этого только выиграет, предлагая своим клиентам мощные программные инструменты для автоматизации рутинных задач и сокращения издержек на зарплату сотрудникам.

Может быть интересно

Изображение: Grok

По мнению Сулеймана, влияние на рабочую силу в глобальном масштабе окажется огромным. Под угрозой увольнения может быть любой, чья профессиональная деятельность связана с компьютером, включая маркетологов, бухгалтеров, юристов, менеджеров проектов. Если генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) считал, что такие рабочие места в ближайшие 5 лет будут в безопасности, то в Microsoft настроены более радикально.

По словам Сулеймана, уже в следующие 2–3 года агентный искусственный интеллект сможет справляться с обработкой рабочих задач сложных организаций, в чём сейчас испытывает затруднения. По мере развития искусственного интеллекта будет упрощено создание новых моделей под конкретные сценарии применения. Сулейман считает, что создавать такие модели станет так же легко, как создавать подкасты или писать в блоге. Искусственный интеллект можно будет адаптировать под потребности любой организации и любого человека на планете.

В будущем Microsoft собирается сосредоточиться на создании собственных моделей ИИ с целью уменьшения зависимости от компании OpenAI, с которой она недавно заключила соглашение.

#microsoft #искусственный интеллект #openai #чат-боты #anthropic
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
1
В Digital Foundry рассказали о негативном влиянии новой DRM-защиты в ремейке Resident Evil 4
+
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
+
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
5
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
+
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
1
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
2
New York Times: писательница использовала ИИ для написания 200 романов всего за один год
13
Миллиардер из Латвии Вал Вавилов инвестирует в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты
2
Центробанк РФ создаст единую базу банковских карт граждан
1
В Fortnite ужесточают требования безопасности для участия во всех турнирах на ПК
+
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
25
В России официально начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Z Trifold
+
Устройства под управлением Windows 11 26H1 не смогут обновиться до версии 26H2
1
«Джеймс Уэбб» обнаружил галактики возрастом старше Вселенной — Большого взрыва могло и не быть
+
Samsung представит новое поколении смартфонов Galaxy S26 на мероприятии 25 февраля
+
Пользователи сталкиваются с трудностями при установке нового обновления Windows 11 26H1 на ПК
1
Telegram получил крупное обновление дизайна за последние 10 лет
2
Новые процессоры Intel Core Ultra 400 могут оказаться существенно дороже предшественников
2

Популярные статьи

«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
4
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
6

Сейчас обсуждают

Юрий Богданов
21:02
озвучьте факты, а не ЛИЧНОЕ мнение.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
21:01
NAS - это готовое решение. Обычно используется lunix или android. А NFS - это Ваше личное решение, на любой системе, на любом компьютере.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Александр Курдо
20:59
"Платить надо столько, чтобы госслужащий не думал о выживании, а спокойно занимался своей работой" - интересно, а о врачах, учителях, пенсионерах, работягах и т.д. Греф не хочет так сказать? Может каж...
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
Юрий Богданов
20:51
Для меня arch идеален, опыт. Использовал fedora, debian, gentoo. Остановился на arh-e, как самой прогрессивной и обновляемой системе.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
20:49
Сайтом ошибся? Так ты тем более. Прочти сам название сайта, свои перлы. Где я писал о необходимости разгона и бюджетных материнках? Это только твои фантазии. FX - это диагноз, особенно в 2026 году.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
20:48
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ. Не механическую, не кинетическую, не потенциальную.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
20:47
Напишите примеры. Пока словоблудие. Какие процессоры 1155 были не стабильны? В чём это выражалось - факты? Как нельзя было их охладить?
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Котэ
20:34
Страна Чили не является родиной перца Чили, который любят себе засовывать в зад по очереди Avenger и ИрэнПёзд, а потом облизывать.
В Чили отменили строительство способного помешать астрономическим наблюдениям завода за $10 млрд
Котэ
20:25
У женщин эта игрушка называется бабочка - это любимая игрушка IRэnPёst. Ей туда прилаживает Avenger, а потом себе.
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
swr5
20:17
Чили - страна астрономов.
В Чили отменили строительство способного помешать астрономическим наблюдениям завода за $10 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter