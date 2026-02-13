Искать новые сферы деятельности может потребоваться юристам, бухгалтерам, маркетологам

Глава подразделения искусственного интеллекта в компании Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) считает, что ИИ в следующие 12-18 месяцев способен заменить большинство офисных сотрудников. Такое мнение он высказал в интервью изданию Financial Times.

По его словам, искусственный интеллект общего назначения сможет делать всё то же самое, что и офисные сотрудники разных специальностей. Microsoft от этого только выиграет, предлагая своим клиентам мощные программные инструменты для автоматизации рутинных задач и сокращения издержек на зарплату сотрудникам.

По мнению Сулеймана, влияние на рабочую силу в глобальном масштабе окажется огромным. Под угрозой увольнения может быть любой, чья профессиональная деятельность связана с компьютером, включая маркетологов, бухгалтеров, юристов, менеджеров проектов. Если генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей (Dario Amodei) считал, что такие рабочие места в ближайшие 5 лет будут в безопасности, то в Microsoft настроены более радикально.

По словам Сулеймана, уже в следующие 2–3 года агентный искусственный интеллект сможет справляться с обработкой рабочих задач сложных организаций, в чём сейчас испытывает затруднения. По мере развития искусственного интеллекта будет упрощено создание новых моделей под конкретные сценарии применения. Сулейман считает, что создавать такие модели станет так же легко, как создавать подкасты или писать в блоге. Искусственный интеллект можно будет адаптировать под потребности любой организации и любого человека на планете.

В будущем Microsoft собирается сосредоточиться на создании собственных моделей ИИ с целью уменьшения зависимости от компании OpenAI, с которой она недавно заключила соглашение.