Американская компания продолжает начавшийся в 2022 году перенос производства за пределы Китая

Издание Nikkei Asia пишет, что в 2026 году компания Google планирует перенести основную часть процесса разработки и выпуска смартфонов Pixel за пределы Китая. Американский производитель к настоящему времени выпускает значительную часть своих устройств на территории Вьетнама и в некоторых других регионах, но ключевые этапы разработки и внедрения оставались в Китае.

Процесс разработки, проверки и доработки производственных процессов считается главным в деле выпуска электроники. Участие в нём принимают сотни инженеров Google и поставщиков компонентов. Необходимы значительные вложения в испытательное оборудование и производственные станки, чтобы получившееся устройство соответствовало чертежам.

Для смартфонов до серии Pixel 10 всё это выполнялось в Китае, хотя производство могло вестись в других странах. Google начала переносить производство за пределы этой страны в 2022 году.

Далее она планирует разрабатывать аппаратную часть смартфонов во Вьетнаме, но это пока не относится к серии Pixel A. Эти изменения затрагивают в том числе выходящие в 2026 году модели серии Pixel 11.