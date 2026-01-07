Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Samsung на 70% увеличивает прибыль на рынке памяти во времена беспрецедентного кризиса
Производители DRAM могут получить втрое большую прибыль по сравнению с 2025 годом

Если потребители от ажиотажного спроса на чипы памяти, их дефицита и роста цен на электронику проиграли, то для немногочисленных производителей памяти настали золотые времена. В число этих производителей входит и компания Samsung. В декабре сообщалось, что цены на её память DRAM выросли до 50%, но это далеко не предел.

Южнокорейское издание Hankyung сообщает, что Samsung и SK Hynix предложили крупным компаниям вроде Amazon, Google и Microsoft покупать их память на 60% или даже 70% дороже тех цен, о которых говорилось не далее как в прошлом квартале. В результате их прибыль на рынке памяти по сравнению с показателями 2025 года может вырасти втрое.

По мнению занимающейся рынком DRAM аналитической компании DRAMeXchange, для крупных клиентов такие траты на ИИ-инфраструктуру не выглядят неподъёмными. Они не слишком возражают против роста цен на память, полагаясь на то, что монетизация ИИ с лихвой окупит затраты.

Пока одно подразделение Samsung находится в выигрыше, другому из-за дефицита памяти приходится поднимать цены на смартфоны. Это может снизить объём их продаж и прибыль.

#samsung #оперативная память #sk hynix #память #dram
Источник: sammobile.com
