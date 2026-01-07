Компания Dell вернула в строй ноутбуки серий XPS 14 и XPS 16 вместо Dell Premium

В наступившем году компания Dell возобновила выпуск популярных прежде ноутбуков линеек XPS 14 и XPS 16. Делая это, она отказалась от бренда Dell Premium, который не снискал популярности. Появления модели Dell XPS 13 придётся подождать подольше.

Производитель утверждает, что каждая новая модель была разработана с нуля и предлагает тонкий дизайн, улучшенные клавиатуры, последние процессоры Intel.

XPS 14 представляет собой ноутбук среднего размера с частотой обновления экрана 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Можно выбрать несенсорный экран с разрешением 1920 х 1200 или сенсорный OLED-экран 2280 х 1800. Базовый вариант основан на процессоре Intel Core Ultra 5 325, а самым сильным является процессор Ultra X9 388H.

В число других характеристик входят три порта Thunderbolt 4 или USB-C, полноразмерная клавиатура с ходом клавиш 0,8 мм, объём оперативной памяти от 16 до 64 ГБ, твердотельные накопители PCIe вместимостью от 512 ГБ до 4 ТБ, разъём для наушников, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и веб-камера HDR 1080p 8 Мп с поддержкой Windows Hello. Графика предлагается только встроенная.

Dell решила на этот раз избавиться от сенсорной функциональной панели, вернувшись к стандартным клавишам. Позже в этом году появится вариант ноутбука под управлением Ubuntu 24.04.

Более крупная модель XPS 16 также обладает частотой обновления экрана 120 Гц. Несенсорная панель имеет разрешение 1920 х 1200, а сенсорная панель OLED – 3200 х 2000 пикселей. На выбор доступно четыре процессора, те же конфигурации памяти, стандарты связи и другие характеристики. Дискретная графика также отсутствует. Не будет и версии на операционной системе Ubuntu.

Dell XPS 14 будет стоить от $2049, тогда как прошлогодний XPS 14 Premium поступил в продажу всего за $1650. XPS 16 обойдётся как минимум в $2200. Продажи в магазине производителя стартовали 6 января.