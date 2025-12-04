Патент рассказал об использовании разных аккумуляторных ячеек для переднего и заднего двигателей электромобиля

Автопроизводитель Mercedes-Benz получил патент на батарейный блок с экологичными ячейками с большим запасом хода спереди и ячейками максимальной мощности сзади. Каждая из этих ячеек работает с отдельным двигателем электромобиля.

Эта идея уже не нова. Компания Our Next Energy использовала литий-железо-фосфатные элементы для первых 241 км хода, а затем в дело вступал безанодный элемент высокой плотности. В итоге запас хода тестового автомобиля BMW iX увеличился почти вдвое, заодно получилось сократить расход никеля, кобальта, лития и графита.

В патенте Mercedes-Benz химический состав ячеек не описан. Вместо этого затронута суть вопроса: один блок фактически содержит два разных аккумулятора, причём с соотношением мощностей не 50/50.

Авторы идеи предлагают использовать один комплект аккумуляторов для привода двигателя с аксиальным магнитным потоком. Такие двигатели обладают огромной удельной мощностью и множеством лошадиных сил. Им нужны аккумуляторные элементы, выдающие чрезвычайно высокие токи разряда и выдерживающие очень высокий заряд. Они должны работать в таком режиме в течение длительного времени.

Другой набор элементов может обеспечивать работу традиционного двигателя с радиальным потоком. Он ориентирован на эффективность и большую дальность хода, аккумуляторные элементы для него должны быть спроектированы с учётом более высокой плотности энергии и более низких токов разряда.

Оба двигателя могут включаться в работу мгновенно, обеспечивая максимальную мощность на обоих концах автомобиля. Mercedes-Benz заявляет, что эту идею можно использовать в автомобилях разных классов, но сама компания ориентирована в первую очередь на дорогие спортивные автомобили.

Как обычно, наличие патентной заявки не гарантирует реализацию технологии на практике. Не исключено, что компания таким образом решила защитить свою интеллектуальную собственность.