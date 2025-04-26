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Mercedes-AMG анонсирует новый электрический спортивный седан
Новая модель Mercedes-AMG дебютирует 1 июня и может заменить AMG GT 4-Door Coupe

Автопроизводитель Mercedes-AMG только что объявил в соцсетях о появлении нового спортивного автомобиля. Единственное изображение, опубликованное немецким автопроизводителем и командой «Формулы-1», демонстрирует силуэт абсолютно новой модели, внешне напоминающей концепт Mercedes Vision AMG, представленный ещё в 2022 году.

Никаких других подробностей об автомобиле в посте не приводится, но Mercedes уточнила, когда новинку представят широкой публике.

Поскольку конкретной информации от Mercedes пока нет, остаётся лишь предполагать, на что именно намекает изображение. Линия крыши схожа с той, что показывали на шпионских фото прошлого года. Возможно, это серийная версия упомянутого концепта Vision AMG. Автомобиль будет полностью электрическим и, вероятно, станет заменой AMG GT 4-Door Coupe. Ожидается, что он унаследует дизайнерские решения от концепта EQXX — электромобиля, способного проехать более 965 км на одной зарядке.

В отличие от EQXX, сфокусированного на максимальной эффективности, этот AMG будет ориентирован на разгон и управляемость. Точные характеристики пока неизвестны, но Mercedes уже демонстрировала крайне мощные осевые электромоторы в концепте Vision One-Eleven. Каждый мотор выдаёт 480 л.с. и 800 Нм, а при установке по одному мотору на каждую ось суммарная мощность может достигать 1920 л.с. и 3200 Нм. Такой автомобиль вполне способен потягаться с Porsche Taycan Turbo GT.

Когда можно рассчитывать увидеть новый AMG? Гонка CrowdStrike 24 Hours of Spa состоится с 27 по 29 июня и проходит относительно недалеко от штаб-квартиры AMG в Аффальтербахе в Германии. В июне также проводится «24 часа Ле-Мана» — ещё одна возможная площадка для презентации.

Возможно, Mercedes выберет Monterey Car Week. Это лучшее мероприятие в мире для таких премьер, но оно проходит только в августе. Также вполне возможно, что дебют состоится на частном мероприятии. Однако в посте говорится, что новинку покажут уже 1 июня — ждать осталось недолго.

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#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
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