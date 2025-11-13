Основная камера складывающегося втрое смартфона будет обладать разрешением 200 Мп

Через три недели стартуют продажи складного смартфона Samsung Galaxy Z TriFold, если сведения о релизе 5 декабря окажутся достоверными. В преддверии этого события постепенно начинает появляться информация о его спецификациях.

Инсайдер Эван Бласс сообщил о пиковой яркости 6,5-дюймового внешнего экрана в 2600 нит, тогда как пиковая яркость 10-дюймового внутреннего дисплея составит 1 600 нит. Толщина панелей варьируется от 3,9 мм до 4,2 мм, а разрешение основной камеры составит 200 Мп.

Номинальная ёмкость аккумулятора равна 5 437 мАч, хотя южнокорейское издание Chosun Biz ранее говорило про 5 600 мАч. Сказано о процессоре Snapdragon без уточнения точной модели, но при такой цене это может быть только Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Недавно сообщалось, что поначалу Samsung выпустит 20 000–30 000 устройств. При этом есть оценки, согласно которым компания сможет продать около 120 000 устройств Galaxy Z TriFold в течение первых 12 месяцев, получив при этом около $240 млн чистой прибыли, если цена будет составлять $2 000.