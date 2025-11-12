Также будут уменьшены энергопотребление и нагрев

В начале января на выставке электроники CES 2026 компания Samsung может представить оперативную память LPDDR6. В составе флагманского смартфона ожидается использование более старой памяти LPDDR5X. Даже её будет достаточно для роста пропускной способности до 10,7 Гбит/с с 8,5 Гбит/с в модели нынешнего года Galaxy S25 Ultra.

Инсайдер Ice Universe опубликовал подробное сравнение оперативной памяти в аппаратах двух поколений. Увеличение пропускной способности проявит себя даже в не самых очевидных местах.

Например, основная камера 200 Мп будет тратить на 20–25% меньше времени на создание более чётких снимков. Более быстрая память позволит быстрее взаимодействовать с нейропроцессором (NPU), увеличивая детализацию снимаемых в темноте фотографий с подавлением шума. При съёмке на разрешениях 8K или 4K более быстрая память обеспечивает большую стабильность. Другими преимуществами станут на 30% более быстрый экспорт, улучшенный HDR и портретные снимки.

Поскольку новая память работает на более низком напряжении, это снизит её тепловыделение на 10–15%.